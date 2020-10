Kokoomus esittää epäluottamusta peruspalveluministeri Kiurulle

Kokoomus on päättänyt esittää epäluottamusta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd).

Puolueen mukaan koronan toinen aalto on tuonut esiin merkittäviä puutteita korona-kriisin hoitamisessa. Esitys epäluottamuksesta tuli esille kansanedustaja Mia Laihon (kok.) puheenvuorossa eduskunnan täysistunnossa perjantaina. Epäluottamusta kannatti kokoomuksen ryhmänjohtaja, kansanedustaja Kai Mykkänen. Myös kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo kertoo twitterissä kannattavansa esitystä.

Laihon mukaan esimerkiksi ravintoloiden osalta olisi voitu valmistella massarajoitusten sijaan edellytykset käyttää nykyistä huomattavasti kohdennetumpia paikkakunta-, ravintolatyyppi- tai jopa ravintolakohtaisia rajoituksia. Laihon mukaan hallituksen valmistelun puutteellisuus maksaa suomalaiselle yhteiskunnalle miljoonia euroja ja pahimmillaan tuhansia työpaikkoja.

”Hallitus ei käyttänyt epidemian suvantovaiheen tuomaa mahdollisuutta organisoida epidemian torjunnan johtamista niin, että se olisi johdonmukaista, tehokasta ja vaikuttavaa. Hiljaisempi kesä olisi pitänyt käyttää täysimääräisesti toiseen aaltoon varautumiseen ja selkeän suunnitelman laatimiseen.”, Laiho totesi.

Viestintää moitittiin epäselväksi

Laiho moitti puheenvuorossaan hallituksen ja erityisesti ministeri Kiurun viestintää epäselväksi. Hallitus teki 6. toukokuuta periaatepäätöksen maskiselvityksestä.

– Eilen saamiemme tietojen valossa on vakavasti syytä epäillä, että tätä selvitystä on poliittisesti ohjattu ja sillä on pyritty johtamaan suomalaisia harhaan.

– Miksi ministerit tai ylin virkamiesjohto eivät sanoneet suoraan, että maskisuositusta ei annettu, koska maskeja ei ole riittävästi? Sen sijaan väisteltiin, vähäteltiin maskien merkitystä ja annettiin tietoisesti jopa harhaanjohtava ohje maskien käytön merkityksestä koronaepidemian torjuntaan, Laiho sanoi.

Hänen mukaansa koronakriisin onnistunut hoitaminen edellyttää, että eduskunta ja Suomen kansa voivat järkähtämättä luottaa kriisinhoitoa johtavaan vastuuministeriin.

– Nyt näin ei ole. Tapahtuneen valossa suomalaiset eivät enää voi luottaa vastuuministeri Kiurun ja hänen johdollaan toimivan ministeriön tekevän linjauksensa parhaan tiedon valossa ja esittävän kaikissa tilanteissa niille rehelliset perustelut. Siksi esitän, että eduskunta toteaa, että koronakriisin hoidosta vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ei nauti eduskunnan luottamusta, Laiho totesi puheessaan.