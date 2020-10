Kokoomus esittää epäluottamusta peruspalveluministerille – Pääministeri Marinin mukaan Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin

Kokoomus on päättänyt esittää epäluottamusta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd). Puolue perustelee estiystä koronakriisin hoitamisessa paljastuneilla merkittävillä puutteilla. Esitys epäluottamuksesta tuli esille kansanedustaja Mia Laihon (kok.) puheenvuorossa eduskunnan täysistunnossa perjantaina. Epäluottamusta kannatti kokoomuksen ryhmänjohtaja, kansanedustaja Kai Mykkänen.

Kokoomuksen tiedotustilaisuudessa nostettiin perjantai-iltana esiin maskeista annetut viranomaissuositukset. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi torstaina eduskunnassa, että maskisuositusta ei annettu keväällä, koska maskeja ei ollut saatavilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi tuolloin selvityksen maskeista. Toukokuun lopussa julkaistun selvityksen mukaan kasvosuojus voi teoriassa jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta. Se ei kuitenkaan tarjoa käyttäjälleen suojaa tartunnalta, kävi ilmi selvityksestä. Syksyllä maskeja on kuitenkin suositeltu laajamittaiseen käyttöön.

– Viime päivinä tarkentuneiden tietojen pohjalta olemme joutuneet tulemaan siihen johtopäätökseen, että sosiaali- ja terveysministeriö on koronatoimia johtavan vastuuministerin Krista kiurun johdolla tietoisesti ohjannut kevään perusteluita maskien käytön hyötyihin liittyen tavalla, joka ei vastaa silloin saatavilla ollut parasta tietoa, Mykkänen sanoi kokoomuksen tiedotustilaisuudessa perjantai-iltana.

Epäluottamuksesta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua vastaan äänestetään keskiviikkona 14. lokakuuta pidettävän täysistunnon alussa.

Pääministeri Sanna Marin kirjoitti perjantai-iltana twitterissä, että Kiurulla on hänen ja hallituksen luottamus.

– Hallitus on nojannut epidemian torjunnassa terveysviranomaisten tuoreimpiin arvioihin. Näin on toimittu myös maskisuosituksen osalta. Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa, Marin toteaa.

Yleensä oppositio jättää hallitukselle välikysymyksiä. Välikysymys on vähintään 20 kansanedustajan valtioneuvostolle tai ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta osoittama kysymys, jonka tarkoituksena on mitata valtioneuvoston tai ministerin nauttima luottamus.

Epäluottamusta on esitetty viimeksi suoraan ministerille vuonna 2018. Tuolloin ulkoministeri Timo Soini (sin) sai eduskunnan luottamuksen äänin 100–60.

Laihon mukaan Kokoomus on johdonmukaisesti tukenut hallitusta koronakriisin hoidossa, koska puolue on halunnut Suomen onnistuvan siinä mahdollisimman hyvin. Tilannetta on hänen mukaansa muuttanut toisen aallon torjuntaan varautuminen, hallituksen ja erityisesti ministeri Kiurun epäselvä viestintä sekä eilen tulleet tiedot poliittisesti ohjatuista maskilinjauksista.

– Onnistumme koronakriisin hoidossa vain, jos voimme luottaa koronatoimia johtavan ministerin ja hänen vastuullaan olevan hallinnon kertovan aina parhaan tiedon mukaisen totuuden. Nyt julki tulleen perusteella olemme valitettavasti tulleet tosiasioita katsoen pisteeseen, jossa tuota luottamusta ei ole, Mykkänen toteaa.

