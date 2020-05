Kokoomus: Maakuntalennot valtion ostopalveluna koronakriisistä toipumisen ajaksi – "Kyse on siitä, mikä on keskustan kantti"

Kilpailutuksessa mitattaisiin, kuinka pienellä tuella lentoyhtiöt suostuisivat operoimaan kotimaan reittejä viidelle maakuntakentälle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, että ehdotuksesta on oltu yhteydessä myös Finnairiin.

Kokoomus ehdottaa niin sanottujen maakuntakenttien lentoyhteyksiin väliaikaisratkaisua.

– Esitämme, että eduskunta edellyttäisi hallitusta varmistamaan viiden nyt Finnairin lopetuspäätöksen alla olevien lentokenttien lentoyhteydet, vahvistaa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen Lännen Medialle.

Puolueen mallissa Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan lentokentille suuntautuvat kotimaan lennot hankittaisiin ostopalveluna. Tätä varten lennot kilpailutettaisiin.

Käytännössä Finnair ja mahdollisesti jotkin muutkin lentoyhtiöt antaisivat tarjouksen siitä, millaisella valtion tuella ne lähtisivät operoimaan reittejä. Pienimmän tuen tarjous voittaisi.

”Tässä mittaluokassa mitätön tuki”

Finnair on ennakoinut, että se ei lennä maakuntareittejä ainakaan vuoteen.

Kokoomuksen mallissa kyse olisi väliaikaisesta, niin ikään noin vuoden mittaisesta ratkaisusta. Tällä halutaan helpottaa erityisesti maakuntien ja niiden yritysten toipumista koronakriisistä.

– Olisi kohtuullista, että kaupungit eivät saa koronakriisin lisäksi niskaansa tällaista painajaista, Mykkänen sanoo viitaten lentoyhteyksien loppumiseen.

– Kaikki viisi aluetta ovat vahvoja teollisuuden keskuksia, jotka ovat nyt vaikeuksissa koronan takia. Toipumisvaiheessa täytyy pystyä luottamaan siihen, että lentoyhteydet maailmalle toimivat.

Puheenjohtaja ei halua spekuloida mahdollisen tuen määrällä, mutta hän ei usko sen nousevan kohtuuttomaksi. Mykkänen huomauttaa, että ennen pandemiaa Finnair pystyi operoimaan maakuntareittejä ilman valtion tukea.

– Koronan takia tuhoutuu kansantuotetta miljardin euron verran viikossa. Tässä mittaluokassa tarvittava tuki olisi mitätön.

Puolue heittää pallon keskustalle

Väliaikaisratkaisua kokoomus perustelee myös toteutusmahdollisuudella.

– Tässä vaiheessa ajattelemme, että kannattaa keskittyä siihen, minkä toteuttaminen on realistista, Mykkänen sanoo.

Hänen mukaansa asiassa on oltu etukäteen yhteydessä myös Finnairiin, joka pitää mallia niin ikään mahdollisena. Pysyvää ratkaisua pohdittaisiin sitten, kun koronakriisikin lientyy pysyvästi.

– Toipumisen jälkeen katsotaan, ovatko reitit kannattavia.

Mykkänen painottaa, että malli ei ole ennenkuulumaton, sillä esimerkiksi junaliikenteessä on aiemmin ollut tuettuja reittejä.

Kokoomus aikoo antaa ehdotuksensa eduskunnalle huomenna maanantaina, ja haluaa että siitä myös äänestetään. Poliittisen pallon puolue heittää erityisesti hallituspuolue keskustan suuntaan.

– Kyse on siitä, mikä on erityisesti keskustan kansanedustajien kantti: ovatko he oikeasti sitä mieltä että lennot voidaan uhrata, vaikka kyse olisi aika maltillisesta ostopalvelutuesta, Mykkänen piikittää.