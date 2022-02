Kokoomus vaatii tiukkoja toimia katujengirikollisuuden torjumiseksi: Lisää poliiseja, kovemmat rangaistukset – "Ruotsin tie ei ole meidän"

Kokoomus julkaisi perjantaina kymmenen toimenpiteen listan katujengirikollisuuden torjumiseksi. Toimenpiteillä puolue haluaa ehkäistä jengiytymistä ja torjua katujengirikollisuutta. – Kokoomus on erittäin huolestunut nuorisorikollisuudesta ja katujengien vahvistumisesta Suomessa. Kehitykseen on puututtava ennakoivasti ja määrätietoisesti jo ennen kuin tilanne pahenee. Pehmeitä ja kovia keinoja on hyödynnettävä rinnakkain, raportin valmistelutyötä johtanut kansanedustaja Kari Tolvanen sanoo. Tolvanen on ammatiltaan rikosylikomisario,...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja