Kokoomuskonkari oppositiopolitiikasta: Kaikkien liikahdusten perään on turha syöksyä

Uusi eduskunta pääsee piakkoin tositoimiin, kun runsas syyskausi alkaa.

Eduskuntavaaleista on kulunut jo kuukausia, mutta ennen kesätaukoa Arkadianmäellä oli hiljaista, kun Antti Rinteen (sd) hallituksen pystyttäminen vei oman aikansa, eikä hallituksen esityksiä tipahdellut vielä eduskuntaan.

Nyt edessä on läjä isoja asioita. Myöhemmin syksyllä eduskunta pääsee ensi vuoden budjetin kimppuun. Moni toivoo kovan onnen sote-uudistukselle nopeaa onnellista loppua. Punaisena lankana kulkee talouskehityksen ja tytöllisyysasteen seuraaminen.

Ei kaikkiin maaleihin

Keskiviikkona eduskunnan kuppilasta kuului kotoisa puheensorina, kun tauolta palaneet edustajat tapaisivat toisiaan.

Eduskunnassa vuodesta 1975 lähtien istunut kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) ennusti, että syksyn kärki on talous- ja työmarkkinapolitiikassa.

– Kyllä ne ovat johtavia teemoja ainakin niin kauan, kunnes budjetti on käyty läpi. Vuoden kierrossa budjetti on yleensä se, joka synnyttää eniten jännitettä.

Kokoomus on pitkästä aikaa oppositiossa. Millaista oppositiopolitiikkaa puolueen pitäisi harrastaa?

– Ajattelen niin, ettei oppositioasemassa kannata ampua jokaiseen liikkuvaan maaliin. Meillä pitää olla strateginen ajatus siitä, mihin puolue keskittää isot voimavaransa. Kyse on isoista, koko kansaa koskettavista kysymyksistä. Ei puolue ole sitä varten, että syöksymme kaikkien liikahdusten perään.

Millaista yhteistyötä kokoomus aikoo tehdä toisen suuren oppositionpuolueen perussuomalaisten kanssa?

– Varmaankin mennään niin, että tapaus kerrallaan. En turha ajatella, että otettaisiin etukäteen torjuva asenne, tai että mentäisiin yhtä kyytiä eteenpäin. Molemmat puolueet ovat itsenäisiä, hän korostaa.

Pysytään ohjelmassa

Hallituspuolue keskustaa edustava Mikko Kärnä toivoo, ettei tuleva syksy toisi mukanaan suuria vääntöjä.

– Tämä on toive, mutta on nähty, että hallituspuolueiden sisälläkin on tiettyjä jännitteitä. On ollut erilaista tulkintaa hallitusohjelmasta ja siitä, mitä me olemme sopineet. Nyt meidän pitäisi löytää yhteinen aaltopituus. Jos sitä ei löydy, niin vaikeaksi menee, hän tuumii.

Eripuraa on ollut etenkin vihreiden kanssa. Yksi erimielisyys on koskenut hakkuiden määrää.

– Me menemme hallitusohjelman mukaan. Lisätoimille tai hakkuurajoituksille ei ole tarvetta.

Ei tyhjän päälle

Toinen iso seurannan aihe on talouden kehitys ja työllisyysasteen kehitys.

– Jos näyttää siltä, että taloudessa tulee eteen liian nopeita liikkeitä ja talous kyykkää, niin silloin hallituspuolueiden pitää päästä sopuun siitä, miten ohjelman tavoitteita toteutetaan. Tyhjän päälle emme voi rakentaa. Toivottavasti näin ei käy.

Kärnä kiirehtii myös sote-uudistusta.

– Pohjatyöt on tehty, nyt vain kiireesti homma eteenpäin.

Sote tulee ajallaan

Pääministeri

Antti Rinne (sd.) on median pyörityksessä ja hän saa vastailla niin talouslukuihin, Britannian tilanteeseen kuin Postin palkkausasioihin.

Syksyn kuumia kärkiä hän ei nimeä.

– Varmaan tuolla suuressa salissa on monia vääntöjä. Politiikan tekeminen on sellainen taidelaji, että jostakin yhtäkkiä voi pulpahtaa mitä tahansa.

Sote-uudistus on hänen mukaansa jo liikkeellä.

– Kyllä se sieltä tulee ajallaan, hallitusohjelman mukaan mennään, hän hiukkaa.

Keliakiakorvaus takaisin

Kansanedustaja ja keliakialiiton nykyinen puheenjohtaja Sari Tanus (kd) k erää ensimmäisenä eduskuntapäivänä nimiä listaan, jotta keliakiakorvaus saadaan takaisin. Hallitusohjelmassa on vain kirjaus, että ruokavaliokorvauksen tarpeellisuus selvitetään.

Tanus nostaa esille syksyn tärkeimmistä aiheista ikäihmiset.

– Skaala on laaja. Kyse on heidän palveluista, hyvinvoinnista, eläkeasioista ja toimeentulosta.

Sananvapaus kunniaan

Toinen tärkeä teema on sanan- ja mielipiteen vapaus.

– Tämä asia leikkaa läpi monia ministeriöitä. Suomessa on noussut esiin virtauksia ja jopa esitutkinta-asteelle tapauksia sananvapaudesta. Länsimaisen demokratian ja sivistysvaltion perusteella kaikilla pitää olla oikeus sanan- ja mielipiteen vapauteen. Jos tälle linjalle lähdetään, niin se kutistaa koko keskustelua myös poliittista.