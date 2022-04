Kolmasosa Luhanskin asukkaista yhä alueella evakuointikehotuksista huolimatta

Luhanskin kuvernööri Serhiy Gaidain mukaan noin 30 prosenttia Luhanskin maakunnan kaupunkien ja kylien asukkaista on yhä alueella evakuointikehotuksista huolimatta. Reutersin mukaan Gaidai totesi lauantaina, että evakuointeja Luhanskin alueelta on jatkettava viime päivinä kiihtyneiden pommitusten ja alueelle saapuneiden Venäjän lisäjoukkojen vuoksi. – Venäjä kokoaa joukkojaan hyökkäykseen ja pommitus on lisääntynyt, Gaidai sanoi televisiohaastattelussa. Ukraina on varoittanut Venäjän...

