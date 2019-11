Kolme tuhatta kiloa sushia viikossa – maailman parhaan ruokakaupan vetonauloja ovat sushi ja marketin oma jäätelö

Järvenpäässä harmaan taivaan alla seisoo aivan tavallisen näköinen K-Citymarket. Aivan tavallinen se ei ole. Sen ruokakauppa on nimittäin juuri valittu maailman parhaaksi.

Sisällä kaupassa järvenpääläinen Johanna Tossavainen työntelee viikonloppuostoksilla täytettyä ostoskärryä. Hänen mielestään voitto on ansaittu.

– Tämä on tosi monipuolinen ja täältä löytyy tuotteita, joita ei välttämättä löydy muualta, Tossavainen kertoo.

Erityisesti hän kehuu gluteenittomien tuotteiden ja juomien valikoimaa.

Ja tietysti ne sushit. Kaupan susheja voi pitää jo jonkinlaisena ilmiönä. Niitä on tultu ostamaan kuulemma jopa Turusta asti.

– Sushia tulee ostettua vähän liiankin usein, Tossavainen naurahtaa.

Maailman parhaassa ruokakaupassa on silmiin pistävän selkeää: tuotteet erottuvat hyvin toisistaan ja hyllyt ovat täysiä.

Kauppa on myös panostanut pieniin erikoisuuksiin. Myymälässä on oma jäätelötehdas, palvelutiskillä kärisee friteeratut kananpalat ja mehupisteessä voi nappia painamalla puristaa appelsiineista mehua pulloon. Kaupan erikoisuuksiin kuuluu myös pieni pizzeria.

Palkintoraadin perusteluissa Järvenpään K-Citymarketia kehutaan kaupaksi, josta on tullut pieneen kaupunkiin vierailukohde, jossa käydään säännöllisesti.

– Missä muut näkevät haasteita, K-Citymarket näkee mahdollisuuksia ja muuntaa ne tuottaviksi hankkeiksi, sanoo The European Supermarket Magazinen päätoimittaja Steve Wynne-Jones palkintoraadin perusteluissa.

Raati mainitsee myös, että kauppa on kehittänyt toimintaansa suurin harppauksin, ja se on ”tehnyt kaksinumeroista kasvua kautta linjan”.

Voittoisan kaupan kauppiaan Markku Hautalan mukaan voitto on koko henkilökunnan ansiota.

– Olemme käyttäneet kaupan kehittämiseen runsaasti aikaa ja voimavaroja ja suhtaudumme kaikkeen tekemäämme pienintäkin yksityiskohtaa myöten intohimoisesti, Hautala sanoo tiedotteessa.

Myymälän perällä sushit tekevät kauppansa. Helsingistä kauppaa katsomaan tulleet Pirkko ja Kari Saari poimivat parhaillaan japanilaisia herkkuja rasiaan.

Kolmessa linjassa oleva sushipisteessä on tarjolla päivän mittaan noin 60:tä erilaista sushia, ja niitä myydään noin kolme tuhatta kiloa viikossa. Sushit ovat tulleet tunnetuksi myös laadukkaasta riisistä, jota normaalisti saa vain Japanissa.

Pariskunta aikoo herkutella sushilla isänpäivän kunniaksi sunnuntaina.

Kauppa vaikuttaa heistä monipuoliselta ja etenkin palvelutiskit vaikuttavat heistä laadukkailta, mutta myös pientä kritiikkiä löytyy.

– Aluksi ihmeteltiin, missä sushit ovat, kun tämä on niin iso kauppa. Ensi kerralla löydetään paremmin, Pirkko Saari sanoo.

Kari Saaren mielestä kaupassa voisi olla hieman enemmän viitoitusta. Se auttaisi palvelujen ja tuotteiden löytämisessä.

Kaupan leipäosastolla häärii monelle kaupan kanta-asiakkaalle tuttu työntekijä. Ritva Puruskainen on työskennellyt myymälässä jo 45 vuotta, joista 40 vuotta leipäosaston hoitajana.

Pitkä työura loppuu tähän vuoteen, ja parhaillaan hän kouluttaa itselle seuraajaa leipäosastolle.

Puruskainen uskoo, että voiton salaisuutena on myymälän monipuolisuus, jota täydentää pienet erikoisuudet, kuten jäätelötehdas ja sushilinjasto.

Puruskaisen hoitama leipäosasto sijaitsee aivan sushipisteen vieressä. Hän kertoo, että viikonlopun alla sushilinjastolla on jatkuvasti jonoa. Ennen jonot olivat vielä pitemmät.

– Silloin kun linjastoja oli vain yksi, jono oli kenkäosastolle asti, Puruskainen muistelee.

Puruskainen haluaa antaa voitosta tunnustusta kauppias Hautalalle. Erityisesti kauppiaan innostuneisuus ja uudet kehitysideat ovat tehneet vaikutuksen.

– Hänelle ei kelpaa tavallinen. Pitää olla parempi kuin muualla.

Kaupan täydellä parkkipaikalla Pertti Sainio kantaa ruokaostoksia autolleen. Hänen mielestään kaupassa on niin paljon hyvää, että hän ei edes halua lähteä arvioimaan, mikä kaupassa on parasta.

Sainiolla on myös pieni huolen aihe. Hän on hieman huolissaan, kuinka alueen liikennejärjestelyt sujuvat.

Parhaillaan liikennevaloissa on pitkä jono autoja, joista suurin osa suuntaamassa kaupalle. Risteyksen sujuvuutta on tarkoitus parantaa siihen rakennettavalla kiertoliittymällä.

Hän uskoo, että se tuo apua liikenneruuhkaan.

– Mutta miten liikenne sujuu sen rakennusvaiheessa, pohtii Sainio.

Aikaisemmin kaupassa myös Johanna Tossavainen kertoi, että ruuhka-aikana parkkipaikan löytäminen voi olla vaikeaa.

Valinta maailman parhaaksi ruokakaupaksi tuskin helpottaa alueen ruuhkia lähiaikoina.

Maailman paras ruokakauppa

K-Citymarket Järvenpää on valittu maailman parhaaksi ruokakaupaksi IGD Awardsin Store of the Year 2019 -kilpailussa.

IGD on kaupan alan britannialainen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka vieraili noin tuhannessa kaupassa ympäri maailmaa.

Vierailujen perusteella he tekivät osasta kaupoista raportin, jossa niitä arvioitiin.

Kilpailun parhaat palkittiin torstaina IGD Awards -tapahtumassa Lontoossa.

K-Citymarket Järvenpään lisäksi vuoden paras ruokakauppa -kilpailun finaaliin pääsivät Giant Heirloom, Philadelphia (USA), Sainsbury’s, Selly Oak (Iso-Britannia), Sam’s Club Now, Dallas (USA), Pão de Açúcar, São Paulo (Brasilia), SuperValu, Clonakilty (Irlanti) ja Fooby, Lausanne (Sveitsi).