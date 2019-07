Kolumni: Egypti pelästyi yleistyneitä avioeroja – passittaa yliopisto-opiskelijat opiskelemaan riitelytaitoja

Entistä useampi egyptiläinen päätyy avioeroon. Joka viides liitto päättyy ensimmäisen avioliittovuoden aikana. Jopa 40 prosenttia aviopareista eroaa ensimmäisen viiden avioliittovuoden aikana, kertoo maan tilastokeskus.

Maa päätti taistella yleistyviä avioeroja vastaan laittamalla yliopisto-opiskelijat avioeroja ehkäisevälle kurssille. Kurssit tulevat Egyptin julkisiin yliopistoihin ensi syksystä alkaen, ja se on pakko suorittaa, jos haluaa valmistua.

Arabian kielen kiintymystä tarkoittavalla sanalla kulkevan kurssin pääsuunnittelijat ovat Egyptin kristitty koptiortodoksikirkko ja islamin sunnisuuntauksen ylin opillinen auktoriteetti Al Alzhar.

Kurssilla on tarkoitus keskittyä ainakin puolisonvalinnan kriteereihin ja parisuhteen ristiriitatilanteiden rakentavaan ratkaisemiseen.

Avioliitto – velvollisuus

Avioliitto nähdään Egyptissä perinteisesti sosiaalisena ja yhteiskunnallisena velvollisuutena. Järjestettyjen avioliittojen määrä etenkin kaupungeissa on laskenut, mutta käytännössä morsiamen ja sulhasen vanhempien on hyväksyttävä avioliitto, joka on sukujen välinen sopimus.

Egyptiläiset avioituvat keskimäärin 22–29-vuotiaina. Virallinen avioliittoikä on 18, mutta maaseudulla morsiamet ovat usein 16–17-vuotiaita, joskus nuorempiakin.

Egyptissä kaikilla, erityisesti vähävaraisten perheiden naisilla, ei ole henkilöllisyys- tai syntymätodistusta. Jälkimmäisiä voidaan tarvittaessa väärentää lahjomalla lääkäri arvioimaan tytön ikä tarkoituksiin sopivaksi.

Sinkku- ja yksinhuoltajataloudet ovat Egyptissä edelleen hyvin harvinaisia. Avioeron jälkeen puolisot palaavat useimmiten asumaan lapsuudenkotiinsa.

Avioerojen yleistymisestä huolimatta monen eronneen naisen elämää varjostaa sosiaalinen häpeäleima.