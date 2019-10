Kolumni: Irlanti ihmettelee maan ensimmäistä ”käänteistä limsa-automaattia”

Suomen jokaisesta kaupasta löytyvä arkinen vempele on Irlannissa uniikki uutuus.

Töttörööööö! Uutisia vuodelta 2019: Irlannissa on otettu käyttöön maan ensimmäinen käänteinen limsa-automaatti.

Käänteinen limsa-automaatti? Tarkemmin uutista katsoessa huomaakin, että kyseessä on pullonpalautusautomaatti. Sellainen, joka informatiivisen uutisen mukaan oikein ”printtaa palautetuista pulloista voucherin”. Pullopantin suuruus on 0,10 euroa.

Elämme vuotta 2019, mutta aina ei ole edistys ehtinyt kaikkialle kehittyneimpiinkään maihin.

Takapajuisuus yllätti

Irlanti on mukava ja ystävällinen maa, mutta jo takavuosina tietynlainen takapajuisuus täällä ihmetytti.

Kun saavuin Irlantiin keväällä 2006, oli kevytlimsoja kaupoissa tarjolla vain kolan makuisina eikä laktoositonta maitoa ollut myynnissä kuin kissoille. Ei siis ollut ihme, että taso oli kierrätyksen puolella sama. Juomapulloista ei saanut pantteja ja laseja näkyi rikki viskottuina pitkin tienvieriä.

Asioissa on sittemmin menty hieman eteenpäin, kierrätyksessäkin. Alkuvuosina jos pientaloasuja otti vapaaehtoisesti sekajäteastian oheen ilmaisen energiajäteastian, oli hän jo edistyksellinen. Jos hän otti näiden oheen myös kompostijäteastian, oli hän kierrätyksellisesti edelläkävijä. Oli ihmisistä ja taloyhtiöistä kiinni, kuinka kierrätysasioissa edettiin.

Lasipulloja ei huomioitu

Kaikkea ei otettu, vaikka lisäastiat tulivat ilmaiseksi ja se tiesi säästöä maksullisiin sekajäteastioiden tyhjennyksiin. Jokaisesta tyhjennyksestä kun joutui yksityisasiakaskin maksamaan lähemmäs kympin. Jos tyhjentämistiheys harveni joka toiseen tai kolmanteen viikkoon, lompakko kiitti. Astian hajusta en sano mitään.

Osa jätteenkuljetusfirmoista toimittaa koteihin nykyisin maksusta myös lasinkeruuastioita. Harvalla sellainen kuitenkaan on. Muille lasinkeruuta varten on 15 000 asukkaan laajahkossa kotikylässäni kolme keräyspaikkaa. Ympäristön kannalta tämä tuskin on optimaalinen teko. Ne paikalliset, jotka lasinkeruupistettä todella käyttävät, tuppaavat tekemään lasinvientireissut autolla.

Jatkumaan tulevat nekin, sillä mistään kansalaisten laajemmasta aktivoinnista ei kierrätys- ja keruuasioissa voi vieläkään puhua. Ehkä pitäisi. Myös kauppiaille ja kauppaketjuille. Maanantaina Monaghanissa käyttöön otettu pullonpalautusautomaatti kun ottaa vastaansa ainoastaan muovipulloja.