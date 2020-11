Kommentti: Harhauttiko Trump tahallaan julistautuessaan voittajaksi ennen aikojaan? Äänestäminen ei ole kesken, ääntenlaskenta on

Presidentti Donald Trump on yhdessä oikeassa: hän johtaa reilusti Pennsylvanian toistaiseksi lasketuissa äänissä. Se ei ole kuitenkaan koko kuva. Kun postiäänet ovat laskematta, kukaan ei voi julistautua väliaikatilanteen perusteella voittajaksi halveksimatta demokratiaa, kirjoittaa Matti Posio.

Taas kerran isoimmaksi uutiseksi nousee, miten järkyttävästi ja häikäilemättömästi Donald Trump puhui. On jo kulunutta sanoa, että Trumpin puhe kello 9.20 Suomen aikaa oli ”ennennäkemätön”.

Ennenaikainen voittajaksi julistautuminen miljoonien äänten ollessa vielä laskematta maustettuna syytöksillä jättimäisestä petoksesta ja uhkauksilla korkeimpaan oikeuteen menemisestä on niin shokeeraava teko, että se jättää uutisarvossa jälkeensä jopa Trumpin mahdollisen toisen presidenttikauden.

Rönsyilevään ja kepeähköön tyyliin Trump huipensi puheensa sanoihin:

– Me valmistaudumme voittamaan tämän vaalin. Totta puhuen, me voitimme tämän vaalin.

– Tämä on Amerikan yleisön pettämistä, presidentti jatkoi kannattajien hurratessa esittämättä mitään todisteita vääryyksistä.

Kaiken lisäksi Trump antoi ymmärtää, että äänestäminen olisi edelleen käynnissä hänen voittonsa varmistumisesta huolimatta.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Tosiasiassa Trump ilmeisesti vaati pysäyttämään äänestämisen sijasta ääntenlaskun. Kaikki äänethän on jo annettu, mutta merkittävä osa niistä on laskematta. Osa asiantuntijoista ennakoi Bidenin nousevan voittoon Michiganissa postiäänillä, joita on suurin osa kaikista äänistä.

Ilmeisesti Trumpille kelpaisi tämänhetkinen tilanne, joten hän haluaa painaa ”pausea”. Lopputuloksen odottelu ei presidenttiä kiinnosta.

– Tämä on suuren luokan petos kansakuntaamme kohtaamme. Haluamme lakia käytettävän asiaankuuluvalla tavalla. Niinpä me menemme korkeimpaan oikeuteen. Me haluamme kaiken äänestämisen loppuvan, Trump sanoi sanatarkasti.

Tahallista vai tahatonta harhailua?

Vaalien jälkeinen voitonjulistus tai tappion tunnustaminen on poliittinen puhe, jonka sanamuotoa ehdokkaat aina miettivät tarkoin. Trumpin kohdalla on kysyttävä, johtiko hän yleisöä tahallaan harhaan.

Äänten laskeminen kaikessa rauhassa loppuun saakka on vaalitoimitukseen kuuluva asia, jonka pitäisi olla jokaisen ehdokkaan etu. Joissain osavaltioissa ennakkoääniä saatiin alkaa laskea vasta vaalipäivänä. Näin tuloksen viivästyminen oli etukäteen tiedossa.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Jo etukäteen Trump oli puhunut julkisesti, että demokraatit saattavat lopussa varastaa hänen mahtavan voittonsa. Tulosillan käännyttyä Yhdysvalloissa aamuyöksi hän näytti toteuttavan tätä skenaariota, joka varmistaa etukäteen maton vetämisen mahdollisen Bidenin voiton alta.

Olisiko kampanjatoimistossa laskettu tilanteen tosiaan vielä kääntyvän, kun äänet lasketaan loppuun.

Kirjoittaja on Lännen Median päätoimittaja ja pitkäaikainen Yhdysvaltain politiikan tarkkailija.