Kommentti: Ihan hyvin me vedetään – "Hallituksen pitäisi kuitenkin muistaa valaa jaksamista suomalaisiin, joita uhkaa koronaväsymys"

Koronaa on väistelty kohta vuoden ajan niin, ettei juuri muusta ole ehditty keskustella. Vielä keväällä oppositio antoi hallitukselle työrauhan, mutta politiikka palasi politiikkaan kakkosaallon mukana. Kiistaa on ollut muun muassa terveysturvallisuuden ja yhteiskunnan auki pitämisen suhteesta, rajoitustoimien vaikutuksista perusoikeuksien toteutumiseen sekä tasapainoilusta alueiden autonomian ja keskushallinnon ohjauksen välillä. Rajoituksia on tullut ja mennyt siihen tahtiin,…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.