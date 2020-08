Kommentti: Keskustan johtajajahti – Säyseää ja välillä kylmää pohjoistuulta

Koronaa, koronaa ja koronaa. Se valtasi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksen Hämeenlinnassa ja miksi ei olisi vallannut.

Onhan keskustelu testauksista pyörinyt viime päivät korkeilla kierroksilla. Viedäkö lasta päivähoitoon vai eikö viedä? Hakeutuako testaukseen vai ei?

Pisteeksi iin päälle saatiin torstaina uutinen, jonka mukaan korona on aiheuttanut paljon ahdistusta. No, sekin vielä.

Keskustan puheenjohtajuutta tavoittelevat istuvan puheenjohtaja KatriKulmunin lisäksi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, varapuheenjohtaja Petri Honkonen sekä päätoimittaja Ilkka Tiainen.

Vuosi sitten keskustan puheenjohtajuudesta kamppailivat Kulmuni ja puolustusministeri Antti Kaikkonen. Paneeleja seuranneet alkoivat jo tuskastua; eihän näiden kahden välille synny mitään erimielisyyksiä.

Eipä paljon synny tällekään nelikolle. Keskustelu oli varsin säyseää. Ehdokkaat ottivat toisensa huomioon ja välillä jopa komppasivat vierustoveriaan.

Eipä silti, Hämeenlinnan torille tulleista aika monella näytti olleen suosikki jo selvä.

Oma lukunsa ovat Kulmunin ja Saarikon välit, joita on ehditty jo kuvailla jäätäviksi. On totta, ettei naisia yllätetty rupattelemassa niitä näitä iloisissa merkeissä. Samoista kuppikunnista heitä ei bongattu. Toisaalta on hyvä muistaa, että Kulmunia on luonnehdittu yksinpurjehtijaksi.

Kuinka syvä juopa kilpailusta jää tämän kaksikon välille? Se selviää vasta myöhemmin.

Vuosi sitten Saarikko meni julkisesti Kaikkosen taakse. Kulmunille löytyi oma kannattajajoukkonsa.

Nyt tukijoita suuntaan tai toiseen ei tahdo löytyä ainakaan eduskuntaryhmästä. Ainoa poikkeus oli kokoukseen saapunut europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen. Hän liputtaa Honkosen puolesta.

Keski-Suomen mies kannattaa Keski-Suomen Saarijärven Petriä, kuinkas muutoin.

Aika on käymässä vähiin kampanjoinnissa, sillä Oulun puoluekokous on reilun kahden viikon päästä.

Jos joku haluaa erottautua nelikosta, niin kunnon riehtaisun aika olisi nyt.

Honkonen sitä tosin aloitteli. Hän kertoi olevansa valmis luopumaan työehtosopimusten yleissitovuudesta. Tästä herää keskustelua.