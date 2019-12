Kommentti: Sanna Marin avasi pääministeripelin oudolla ehdotuksella

Pääministerin seuraajaehdokkaaksi ilmoittautunut Sanna Marin (sd.) arveli Ylen A-Studiossa tiistaina, että tuleva hallitustunnustelija voisi olla Antti Rinne (sd.). Hänen mielestään se olisi varsin luonnollista.

Eikä olisi. Se olisi varsin luonnotonta.

Jos Donald Trump kommentoisi ehdotusta Twitterissä, hän kenties kuittaisi sen olevan ”a bad idea, a very bad idea”.

Vaikka oppositiossa toisin toivotaan, uusi hallitus on todennäköisesti melkein sama kuin vanha. Puolueet ja ohjelma jäävät ennalleen. Vain pääministeri ja 1-2 ministeriä vaihtuvat, kun demareista Sirpa Paateron ja kenties myös Sanna Marinin tilalle tulee joku.

Siinä katsannossa tunnustelija ei aloita työtään puhtaalta pöydältä. Pöytä on valmiiksi katettu ja istumajärjestys melkein ennalta sovittu – pöydän päässä olevaa isointa istuinta lukuun ottamatta.

Keskustassa tuskin tykättäisiin

Olennaisinta koko kriisiasetelmassa on, että Antti Rinne poistuu valtioneuvoston salista. Se oli ja on kynnyskysymys keskustalle ja ehkä muutamille äänettömämmille hallituskumppaneillekin. Siksi tuntuisi hyvin oudolta, että Rinne sittenkin kääntyisi kynnyksellä ja palaisi vielä järjestelemään ja tiedustelemaan asioita.

Tilanteessa olisi samoja piirteitä kuin avioerossa, jossa epäsopivaksi todettu ex-puoliso alkaa eron jälkeen valita entiselle kumppanilleen uutta partneria. Mieleen voi tulla myös maatilan sukupolvenvaihdos. Vanha isäntä jää kiikkustuoliinsa osoittelemaan kaappien paikkoja nuorelle sukupolvelle.

Demarileirissä niin saattaa käydäkin, jos ja kun Rinne jatkaa puolueen puheenjohtajana. Se on kuitenkin heidän sisäinen uhkansa tai mahdollisuutensa. Hallitustunnustelijana toimiminen olisi eri asia.

Sanna Marinilla lienee syynsä

Itsestään selvää on, että hallitustunnustelijan valitsevat sosiaalidemokraatit. He tekevät sen todennäköisesti torstaina, jolloin koolla ovat sekä puoluehallitus että eduskuntaryhmä. Pääministeriehdokkaan nimeää puoluevaltuusto aikaisintaan sunnuntaina.

Varapuheenjohtaja ja ministeri Sanna Marinilla on varmasti syynsä ehdottaa tunnustelijaksi Rinnettä. Yksi voi olla lojaalisuus puheenjohtajaa kohtaan, toinen oman maalin varjeleminen, kolmas silkka pottuilu ja neljäs puolueen sisäinen menettelytapa.

Luonnolliselta kuitenkin tuntuisi, että tunnustelijana toimisi joko hän itse tai esimerkiksi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman . Hän on toinen pääministerin seuraajaehdokkaaksi ilmoittautunut.

Toimintapa toistaiseksi melko vapaa

Tilanne on siinä määrin harvinainen, että valmiita askelmerkkejä ei ole. Siihen viittasi eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) tavatessaan median edustajia tiistaina.

Tasavallan presidentin nettisivuilla toimivallasta lukee uuteen perustuslakiin pohjautuen näin:

”Eduskuntavaalien jälkeen tai hallituksen muutoin erottua tasavallan presidentti ilmoittaa eduskunnalle pääministeriehdokkaan eduskuntaryhmien neuvottelujen tuloksen perusteella kaikkia eduskuntaryhmiä ja eduskunnan puhemiestä kuultuaan. Eduskunta valitsee tämän jälkeen pääministerin, jonka presidentti nimittää tähän tehtävään. Muut ministerit presidentti nimittää pääministeriksi valitun tekemän ehdotuksen mukaisesti. Valtioneuvostoa muodostettaessa ja sen kokoonpanon merkittävästi muuttuessa eduskunnan on oltava koolla.”

Hallitustunnustelijan nimeämisestä tekstissä ei ole mainintaa. Toimintatapa on siis melko vapaa siihen saakka, kun eduskunta on luonut sellaisen ja pääministeriehdokas on selvillä.