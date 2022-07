Matkustellessa olen havainnut, miten tärkeä hyvä tyyny on. Monet hotellit tuntuvat luottavan edelleen siihen, että palkitsevinta yöpyjälle on neliömetrin kokoinen pehmeä ja upottava tyyny. Matalalla tyynyllä nukkumaan tottuneelle se on pahin painajainen. Minulla liian korkea tyyny tuntuu venyttävän niskaa. Hartiat menevät jumiin , ja suun kautta hengittämisestä tulee vaikeaa. Korkeaa tyynyä voi olla myös hankala...