Kooste yön tapahtumista: Kongressin istunto jatkuu – Trumpin kannattajat suistivat istunnon aiemmin kaaokseen tunkeuduttuaan rakennukseen

Yhdysvaltojen keskeytynyttä kongressin istuntoa on päästy jatkamaan kello kolmen jälkeen aamuyöstä Suomen aikaa. Istuntoa oli mahdollista jatkaa, kun edustajainhuoneen ja senaatin tilat oli siivottu ja varmistettu sen jälkeen, kun mielenosoittajat tunkeutuivat kongressirakennukseen aiemmin.

Istunnossa on tarkoitus laskea presidentinvaalien valitsijaäänet ja vahvistaa Joe Bidenin valinta Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi. Jo etukäteen oli tiedossa, että istunnosta tulee pitkä, sillä osa republikaaneista aikoi vastustaa Bidenin valintaa ja pitkittää tilaisuutta. Kongressin johtajat ovat viestineet aikovansa suorittaa valitsijaäänten laskemisen kerralla loppuun.

Kongressin rutiininomaiseksi tarkoitettu istunto sai keskiviikkoiltana Suomen aikaa väkivaltaisia käänteitä, kun Capitolin ulkopuolelle kokoontuneet presidentti Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat rakennukseen sisälle.

Tunkeutumisen jälkeen kongressiedustajat ja senaattorit evakuoitiin, ja heitä kehotettiin käyttämään kaasunaamareita, sillä rakennuksessa oli kyynelkaasua.

Tunkeutumisen seurauksena on kuollut neljä ihmistä, kertoo muun muassa CNN. Yksi heistä oli nainen, jota ammuttiin rintaan kongressitaloon tunkeutumisen yhteydessä. Kolme muuta kuolonuhria kuolivat muista syistä, joita poliisi ei ole eritellyt tarkemmin.

Aiemmin kerrottiin, että 24-vuotias mies on kriittisessä tilassa sairaalassa. Mies oli pudonnut lähes kymmenen metrin korkeudelta kiipeiltyään kongressirakennuksen seinillä.

Poliisi kertoi pidättäneensä Washingtonin tapahtumiin liittyen yhteensä 52 ihmistä.

Useat poliitikot ovat kommentoineet Capitol-kukkulan tapahtumia. Harvoin julkisuudessa esiintyvä Yhdysvaltain entinen presidentti George W. Bush on julkaissut lausunnon, jossa hän tuomitsee mielenosoittajien tunkeutumisen kongressirakennukseen, uutisoivat muun muassa CNN ja Huffington Post.

Bush kuvailee näkyä kuvottavaksi ja sydäntä särkeväksi. Harvoin päivänpolitiikkaa kommentoivan Bushin mukaan vaalitulos voidaan kyseenalaistaa tähän tapaan banaanivaltiossa, ei demokraattisessa tasavallassa.

Bush ei mainitse väistyvää presidentti Trumpia nimeltä lausunnossaan, mutta sanoo olevansa tyrmistynyt ”joidenkin poliittisten johtajien” vastuuttomasta käytöksestä.

Myös kaksi muuta entistä presidenttiä, Barack Obama ja Bill Clinton, ovat kommentoineet tapahtumia Twitterissä. Clintonin mielestä hyökkäystä kongressiin vauhditti neljä vuotta jatkunut myrkyllinen politiikka ja sinä aikana kylvetty väärä tieto, epäluottamus ja yhdysvaltalaisten kääntäminen toisiaan vastaan.

Presidentti Obaman mielestä väkivalta oli istuvan presidentin yllyttämää. Obama kirjoitti Twitterissä, että puoluerajat ylittävälle politiikalle on tulevina päivinä ja kuukausina suuri tarve.

Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo tuomitsi kongressitaloon tunkeutuneiden mielenosoittajien toiminnan. Pompeo kirjoittaa Twitterissä, että Washingtonin Capitol-kukkulan tapahtumat eivät ole hyväksyttäviä, eikä laittomuuksia ja mellakoita voi koskaan hyväksyä.

Pompeo kutsuu tviitissään kongressitaloon tunkeutuneita mielenosoittajia rikollisiksi ja toivoo heille oikeudellisia seuraamuksia.

The storming of the U.S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting — here or around the world — is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 6, 2021