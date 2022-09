Korkea sähkön hinta on saanut myynnin suorastaan räjähtämään joissakin tuoteryhmissä, kertoo S-ryhmä

Sähkön hinnan nousu on lisännyt useiden tuotteiden kysyntää, kerrotaan S-ryhmästä. Esimerkiksi ilmalämpöpumppujen myyntimäärä on kaksinkertaistunut, samoin kuin maalämpöpumppujen ja ilmavesilämpöpumppujen. Myös puuliesiä on myyty huomattavasti enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

– Myynniltään suorastaan räjähtänyt tuoteryhmä on lämmitysbriketit: niitä on myyty nyt syyskuussa kuusinkertaisesti aiempaan verrattuna, myyntipäällikkö Marko Väänänen kertoo S-ryhmän tiedotteessa.

Väänäsen mukaan myös halkoja on myyty lähes kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

– Kysyntää on runsaasti ja se kasvaa varmasti entisestään, kun pakkaset tulevat, Väänänen sanoo.

Myynnissä näkyy myös se, että ihmiset pyrkivät tiivistämään talojaan säästääkseen lämmityskuluissa. Esimerkiksi ikkunatiivisteiden myynti on ollut syyskuussa kaksinkertaista viime vuoteen verrattuna.

Asiasta uutisoi ensin MTV .