Korkeasaaressa on syntynyt kolme amurintiikerin pentua, eläintarha kertoi tiedotteessa perjantaina. Pennut ovat syntyneet myöhään viime lauantai-iltana ja sunnuntaina aamuyöllä. Eläintenhoitajat havaitsivat sunnuntaiaamuna, että yhdeksänvuotias amurintiikerinaaras Sibiri imettää kolmea pentua. Sen arveltiin olevan tiineenä, ja lauantaina se oli ollut levoton ja viettänyt paljon aikaa pesäluolassa. Sibiri on aiemmin saanut Korkeasaaressa pentuja kuusi vuotta sitten. Amurintiikeri on...