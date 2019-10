Korkein oikeus kumosi vartijan murhanneen vangin vapauttamispäätöksen – Vanki oli liittynyt United Brotherhoodin jäseneksi vankilassa

Korkein oikeus (KKO) on kumonnut Helsingin hovioikeuden ratkaisun elinkautisvangin päästämisestä ehdonalaiseen vapauteen. Aiemmin Helsingin hovioikeus oli määrännyt vangin päästettäväksi ehdonalaiseen vapauteen joulukuun lopussa.

Rovaniemen hovioikeus oli tuominnut kyseessä olevan miehen vuoden 2006 maaliskuussa elinkautiseen vankeuteen murhasta, murhan yrityksestä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, törkeästä ryöstöstä, vangin karkaamisesta, rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Rikosten tekoaika oli helmikuussa 2004.

Tuomion mukaan mies oli vankila-alueella yhdessä toisen henkilön kanssa tappanut virkatehtäviään hoitamassa olleen vanginvartijan. Mies oli myös yhdessä rikoskumppaninsa kanssa yrittänyt tappaa vankikurssin siviiliopettajan. Tekojen jälkeen mies ja rikoskumppani olivat anastaneet siviiliopettajan taskusta avainnipun ja ottaneet luvattomasti käyttöönsä tämän omistaman henkilöauton ja karanneet vankilasta.

Hovioikeuden mukaan miehen vapautumista puolsivat muun muassa hänen lämpimät ja vakiintuneet perhesuhteensa sekä vahva tukiverkostonsa. Mies oli vankilassa opiskellut esimerkiksi lukio-opintoja ja osallistunut aktiivisesti erilaisiin kursseihin ja toimintoihin. Mies oli myös pyrkinyt osallistumaan rikosasian sovitteluun.

Mies oli kuitenkin liittynyt vankilassa myös United Brotherhood -rikollisjärjestöön. Hovioikeus ei antanut miehen UB-jäsenyydelle ratkaisevaa merkitystä vapauttamisharkinnassa.

Rikosseuraamuslaitos valitti vapauttamispäätöksestä KKO:hon. Se vaati, että hovioikeuden päätös kumotaan ja miehen hakemus ehdonalaiseen vapauteen pääsemiseksi hylätään.

KKO:n mukaan miehen syyksi on luettu murhan lisäksi myös murhan yritys, josta on erikseen tuomittava vankeutta vähintään kaksi ja enintään 12 vuotta. Oikeuden mukaan molemmat rikokset ovat olleet rikoslajissaankin huomattavasti tavanomaista törkeämpiä. KKO katsoo, että mies on syyllistynyt sen laatuisiin rikoksiin, joiden vuoksi vankilassaoloajan on oltava selvästi vähimmäisaikaa 12 vuotta pidempi.

KKO mukaan miehen liittyminen vankilassaoloaikana United Brotherhood -jengiin merkitsee kohonnutta riskiä syyllistyä väkivaltarikoksiin.

Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon mukaan vankitietojärjestelmään on vuosina 2006–2018 kirjattu 53 ilmoitusta miehestä. Ilmoitusten asianimikkeitä ovat olleet huumausaineen käyttörikos, sopimaton käytös, luvaton tavaran hallussapito, itsensä päihdyttäminen, järjestyssäännön rikkominen, niskoittelu, teräaseen hallussapito, päihteiden valmistus tai välitys, muu rikkomus ja muu tapahtuma. Ilmoituksista 14 oli vuodelta 2017 ja yhdeksän vuodelta 2016. Ilmoituksista 13 on käsitelty kurinpitomenettelyssä.

Vankilan lausunnon mukaan mies oli noudattanut rangaistusajan suunnitelmaa tyydyttävästi. Vankila on kuitenkin pitänyt miehen päihteidenkäyttöä, viimeaikaista kieltäytymistä päihdetesteistä sekä United Brotherhood -jengin täysjäsenyyttä erittäin huolestuttavana. Vankila ei puoltanut vapauttamista.

Korkein oikeus toteaa, että ehdonalaista vapauttamista vastaan puhuu erityisesti miehen liittyminen United Brotherhood -järjestöön vankilassaoloaikana, kun otetaan huomioon, että rangaistusajan suunnitelmaan on nimenomaisesti kuulunut tavoite irrottautua rikosmyönteisestä kaveripiiristä.

Myöskään päihteettömyyttä koskeva tavoite ei ole viime aikoina toteutunut ja miehen vankila-aikaiseen käyttäytymiseen sisältyy lukuisia rikkeitä. Korkein oikeus katsoo, että merkittävät puutteellisuudet rangaistusajan suunnitelman toteuttamisessa puhuvat ehdonalaista vapauttamista vastaan.

KKO katsoi tekemänsä kokonaisarvioinnin perusteella, että miestä ei voida vapauttaa vielä hovioikeuden määräämänä ajankohtana. Hovioikeuden päätös miehen päästämisestä ehdonalaiseen vapauteen kumottiin. Samalla vangin hakemus vapauttamisesta hylättiin.

Vankilavirkailijoiden liiton puheenjohtaja ja pääluottamusmies Antti Santamäki kiittelee rikosseuraamuslaitoksen päätöstä valittaa hovioikeuden vapautuspäätöksestä KKO:hon.

– Olemme liittona erittäin tyytyväisiä KKO:n ratkaisuun. Ihmettelimme jo aikaisemmin hovioikeuden ratkaisua päästää hänet vapaaksi kerrotuilla perusteilla, Santamäki sanoo.