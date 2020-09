Korkein oikeus: Pohjoismainen vastarintaliike lakkautettava – Professorin mukaan muidenkin yhdistysten laillisuus saattaa joutua syyniin

Korkein oikeus antoi tänään tiistaina historiallisen ratkaisun todetessaan, että juutalaisten kansanmurhan kiistävä ja vähemmistöjä syrjivä PVL on lakkautettava. Järjestö ei saa enää jatkaa toimintaansa.

Korkein oikeus (KKO) päätti tiistaina, ettei Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) saa enää jatkaa toimintaansa. KKO:n mukaan yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia.

– Yhdistyksen tavoitteet olivat perustuslaissa ja rikoslaissa säädettyjen kansanvaltaisen yhteiskunnan perusteiden ja niiden tausta-arvojen vastaisia, KKO toteaa ratkaisussaan.

KKO:n mukaan PVL:n verkkosivujen kirjoitukset kiihottivat kansanryhmää vastaan, mikä on Suomessa kriminalisoitua. Lisäksi korkein oikeus katsoi, että PVL:n harjoittama väkivalta oli osa sen toimintaa.

– Yhdistyksen lainvastainen toiminta loukkasi tai pyrki loukkaamaan perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja perus- ja ihmisoikeuksia. Osa toiminnasta oli suoraan rikoslain vastaista. Lainvastaisiksi katsotut toimintatavat olivat merkittävä osa yhdistyksen toimintaa, ja sillä oli vain vähäisessä määrin muunlaista toimintaa.

Korkein oikeus oli maaliskuussa 2019 kieltänyt väkiaikaisesti yhdistyksen toiminnan ja nyt kielto muuttui lopulliseksi.

Yhdistyksen lakkauttamista vaati Poliisihallitus (Poha).

Pohan mukaan yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja muun muassa levittämällä vihapuhetta maahanmuuttajista, seksuaalivähemmistöistä ja juutalaisista, kyseenalaistamalla holokaustin eli juutalaisten kansanmurhan ja ihannoimalla fasisteja.

PVL kiisti väitteet. Yhdistyksen mielestä se toimii sanan- ja yhdistymisvapauden rajoissa.

KKO katsoi, että yhdistyksen toiminta oli näiden oikeuksien väärinkäyttöä.

– Yhdistyksen tavoitteena oli kansanvaltaisten rakenteiden kumoaminen tai muiden perus- ja ihmisoikeuksien olennainen vähentäminen. Yhdistyksen tavoitteet ja toiminta eivät saa yhdistymisvapauden tai sananvapauden suojaa, KKO totesi ratkaisussaan.

Professori: Merkittävä ennakkotapaus

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio pitää PVL:n lakkauttamista merkittävänä ennakkotapauksena.

– Tämä on merkittävä ennakkotapaus uutena aikana. Edelliset yhdistysten lakkauttamiset ovat 1970-luvulta.

Nuotion mukaan korkein oikeus totesi PVL:n toiminnan olevan perusoikeuksien väärinkäyttöä.

– Sananvapautta ja yhdistymisvapautta ei voi käyttää tällaisten tavoitteiden, valkoisen miehen ylivallan, ajamiseen. Pää on avattu. Nämä perusoikeudet eivät ole ehdottomia.

Kaikki oikeusasteet samaa mieltä

Pirkanmaan käräjäoikeus ja Turun hovioikeus olivat aikaisemmin tuomioissaan julistaneet PVL:n ja siihen kytkeytyvän Pohjoinen Perinne -yhdistyksen lakkautetuksi.

Käräjäoikeus ja hovioikeus katsoivat, että PVL:n toiminta on lakien ja hyvien tapojen sekä yleisen edun vastaista.

Hovioikeuden mukaan PVL:n toimintaan liittyy rotusyrjintää, vihapuhetta ja seksuaalivähemmistöjä loukkaavia kannanottoja, eikä yhdistys pidä kaikkia rotuja samanarvoisina. Tällainen toimina ei mahdu hovioikeuden mukaan sananvapauden raameihin.

Hovioikeuden mukaan PVL ihannoi fasismia sekä Adolf Hitlerin aikaista kansallissosialismia ja hyväksyy ideologiansa puolesta tehdyn väkivallan.

Hovioikeuden mukaan varoitus ei olisi ollut yhdistykselle riittävä toimi.

Pahoinpitelytuomiot vaikuttivat

Hovioikeuden päätökseen vaikuttivat myös PVL:n jäsenten pahoinpitelytuomiot vuosilta 2011–2016. Myös liikkeen poliittisten tai aatteellisten tapahtumien yhteydessä tapahtuva väkivalta vaikuttivat oikeuden ratkaisuun.

Hovioikeus totesi, että vaikka PVL:n oppaan mukaan väkivalta johtaa erottamiseen, ketään väkivaltarikoksiin syyllistynyttä jäsentä ei ole erotettu.

Pohjoinen perinne -yhdistyksen hovioikeus lakkautti siksi, että katsoi sen toiminnan linkittyvän vastarintaliikkeeseen. Yhdistys keräsi varoja PVL:n toimintaan.

PVL on vuonna 2008 perustettu järjestö, joka on toiminut Suomessa rekisteröimättömänä yhdistyksenä.

Rikollisjengien lakkautus käsittelyssä seuraavaksi

Käynnissä on myös toinen rikolliseksi luokiteltavan järjestön lakkautuskanne. Poha vaatii lakkautettavaksi liivijengi United Brotherhoodia ja sen alajengiä Bad Unionia. Käräjäoikeus on asettanut ne väliaikaiseen toimintakieltoon.

– Liivijengien kysymykset ovat osittain samoja, sanoo Nuotio.

Hänen mukaansa mukaan oikeudessa arvioidaan, miten liivijengien jäsenten rikokset liittyvät toimintaan ja mikä on toiminnan tosiasiallinen tavoite.

Liivijengit eroavat PVL:stä siten, että ensimmäisistä voi olla vaikea osoittaa valtiollisen vaikuttamisen päämäärää. PVL pyrki vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen.

Toisaalta liivijengit ovat syyllistyneet vaarallisempiin rikoksiin kuin PVL.

UB-jutun pääkäsittely alkaa marraskuussa.

Nuotion mukaan on mahdollista, että pian arvioidaan esimerkiksi Soldiers of Odinin ja Suomen Sisun laillisuutta.

– Se on ihan mahdollista, mutta on vaikea tietää järjestöjen toiminnan painotuseroja. Jokainen tapaus on katsottava ja arvioitava erikseen. Sananvapaus ja yhdistymisvapaus ovat vahvoja oikeuksia, Nuotio toteaa.