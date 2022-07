Koronatilanne synkkenee vauhdilla varuskunnissa. Koronatartunnan on saanut heinäkuussa jo 598 varusmiestä. Juuri nyt -määrä on tätä suurempi, sillä tuorein tartuntatilasto on sunnuntai-illalta.

17.7.–24.7. uusia koronatartuntoja kirjattiin 255 varusmiehellä. Tilasto alkoi sukeltaa heti, kun uudet alokkaat astuivat palvelukseen 4. heinäkuuta.

Alkuvuoden lukuihin verrattuna heinäkuun tartuntamäärät ovat vielä sangen maltillisia. Tammikuussa varusmiesten koronatartuntoja todettiin peräti 5 061, helmikuussa 1 233 ja maaliskuussa 959. Huhtikuussa tartuntoja kirjattiin enää 352, toukokuussa 178 mutta kesäkuussa taas nousujohteisesti 337.

Tässä tartunnat joukko-osastoittain 24.7. kello 00. Suluissa oleva luku kuvaa tartuntamäärien muutosta 17.7.–24.7.:

Ilmasotakoulu 14 (+5), Jääkäriprikaati 49 (+13), Kaartin jääkärirykmentti, 23 (+14), Kainuun prikaati 155 (+33), Karjalan lennosto 23 (+19), Karjalan prikaati 134 (+72), Maasotakoulu 23 (+8), Merisotakoulu 2 (+1), Panssariprikaati 50 (+24), Porin prikaati 47 (+17), Rannikkolaivasto 4 (+1), Rannikkoprikaati 16 (+7), Satakunnan lennosto 2 (+0), Utin jääkärirykmentti 10 (+9) ja Uudenmaan prikaati 46 (+32).