Korona on ollut kohtalokas Ruotsin iäkkäille – Noin 90 prosenttia kuolleista yli 70-vuotiaita

Ruotsissa noin 90 prosenttia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleista on ollut 70-vuotiaita tai tätä vanhempia. Kuolleista noin puolet on asunut hoivakodeissa, selviää maan sosiaaliviranomaisten tänään julkaisemista luvuista.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on sosiaalihallituksen mukaan hieman alle 4 000. Kuolleista yli 70-vuotiaita oli 3 500 ja näistä yli 85-vuotiaita hieman alle 2 000.

Sosiaalihallituksen tilastot perustuvat lääkäreiden kuolinsyytodistuksiin ja ovat jonkin verran jäljessä Ruotsin kansanterveysviranomaisen lukuihin verrattuna.

Toukokuun alusta päivitetyt luvut osoittavat, että hoitokodeissa asuvien yli 70-vuotiaiden osuus kuolleista on noussut hieman.

– Olisin luullut, että Ruotsin kaltaisessa uudenaikaisessa ja vauraassa yhteiskunnassa meidän pitäisi pystyä suojelemaan vanhuksiamme, Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell kommentoi korkeaa vanhuskuolleisuutta viime viikonloppuna.

Tegnell lisäsi myös, ettei Ruotsin kuolonuhrien määrän pitäisi näyttää samalta kuin Kiinassa tai Italiassa, jossa ei ehkä ole yhtä hyviä resursseja hoitaa asiaa.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Italian suurlähettiläs täräytti takaisin Tegnellille

Italian Ruotsin-suurlähettiläs Mario Cospito ei niellyt Tegnellin arvostelua, jonka mukaan Italian terveydenhuoltojärjestelmä olisi heikompi kuin Ruotsin.

– (Maailman terveysjärjestö) WHO:n mukaan Italian terveydenhuoltojärjestelmä on tehokkuudeltaan ja toimivuudeltaan toiseksi paras maailmassa Ranskan jälkeen. Ruotsi on 23. sijalla samassa luokituksessa, Cospito totesi suurlähetystön sivuille julkaistussa lausunnossa.

– Elinajanodote on Italiassa 83,4 vuotta, joka on pisin maailmassa Espanjan jälkeen. Ruotsissa elinajanodote on 82,2 vuotta.

Sairaalavuoteiden määrä tuhatta asukasta kohti on 3,4 Italiassa, Ruotsissa 2,2.

Cospito sanoi, että muiden maiden kannattaisi mieluummin ilmaista tukeaan Italialle sen sijaan että nämä kritisoivat maata siitä, että pandemia iski sinne ensimmäisenä Euroopassa. Hän totesi myös, että toisin kuin muilla mailla, Italialla ei ollut aikaa puolellaan valmistautuakseen pandemian täyteen iskuun.

Ruotsissa on tähän mennessä raportoitu hieman yli 4 200 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, miljoonaa asukasta kohti kuolemia on 418. Italiassa koronavirukseen liittyviä kuolemia on ollut hieman yli 33 000, eli 547 miljoonaa asukasta kohti.