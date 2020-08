Korona vaikuttanut urheiluseurojen talouteen ja harrastajamääriin – "Toiminta on riippuvainen kausi- ja jäsenmaksuista"

Koronaviruspandemian toinen aalto ja sen tuomat haasteet normaaliin elämään askarruttavat monia – myös urheiluseuratoiminnan näkökulmasta. Uskaltaako omaa lasta laittaa harrastustoimintaan mukaan vai ei?

Hämeenlinnan Uimaseuran kurssitoiminnasta vastaavan Niina Heikkilän mukaan koronavirushuolten vaikutukset ovat näkyneet harrastajamäärissä.

– Kyllä nykytilanne on näkynyt, mutta ei yhtä paljon kuin aluksi pelättiin. Kun avasimme ilmoittautumisen, ei niitä aluksi tullut kuin muutamia hassuja, mutta heinäkuun lopulla ja elokuun alussa tilanne on piristynyt, kun kursseja on saatu käyntiin, Heikkilä toteaa.

Heikkilän mukaan aikuisharrastajissa tilanne on säilynyt lähes ennallaan, mutta harrastusta aloittavien joukossa on vajausta.

– Vanhoja harrastajia kuitenkin on tulossa keväällä väliin jääneen toiminnan hyvityksillä jatkamaan. Normaalitilanteeseen verrattuna meillä on ehkä 30–50 harrastajan verran vajausta, Heikkilä arvioi.

HPK-juniorijääkiekon toiminnanjohtajan Marko Rahikaisen mukaan seurassa harrastajamäärien suhteen huolet ovat olleet uintia pienempiä.

– Meillä ei vielä ainakaan ole näkynyt suurta muutosta. Kun nuoret aloittavat toimintansa, näemme vielä tarkemmin, mikä vaikutus tilanteella on. Säästöpankkiliigaan on jo hyvä määrä junioreita ilmoittautunut, Rahikainen selvittää.

Taloudellisella puolella haasteet ovat olleet suurempia.

– Menetimme keväällä paljon kioski- ja turnaustuloja ja taloudellisesti korona raapaisi pahasti. Niitä suunnitelmia, jotka meillä oli taloudellisesti, menivät uusiksi. Harjoittelukin meni uusiin puihin, mutta siitä selvittiin hyvin kiitos valmennuspäällikön (Max Kenig) ja valmentajien hienon työn.

Jääkiekkosyksyn suhteen HPK-juniorijääkiekko ry pyrkii tekemään voitavansa ylläpitääkseen hygieniatasolla riittäviä standardeja. Seura ja sen hallitus ovat yhdessä tehneet pohdintoja myös niiden toimenpiteiden varalle, mikäli tartuntatautitilanne Suomessa pahenee.

– Olemme ohjeistaneet joukkueita Jääkiekkoliiton ja THL:n ohjeiden mukaan. Vaikka kuinka mukavaa olisi järjestää kaikkea yhteistä toimintaa, nyt on päätetty pidättäytyä niistä ja matkustuksissa emme poikkea ABC:lle syömään vaan eväät otetaan mukaan.

Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry:n toiminnanjohtajan Tommi Laitilan mukaan koronakevät tukahdutti erinomaisessa vauhdissa olleet ilmoittautumiset esimerkiksi kesänaperotoimintaan.

– Kun aloitimme markkinoimaan toimintaa, ilmoittautumisia tuli enemmän kuin aiempina vuosina. Sitten tuli korona, joka pysäytti ilmoittautumiset kuin seinään. Kun pystyimme toimintaa aloittamaan, tahti vilkastui, mutta vähemmän kesänaperotoiminnassa oli silti lapsia mukana kuin yleensä, Laitila kertoo.

HJS lomautti henkilökuntaansa toukokuun alussa, mutta ne keskeytettiin jo kuun puolivälissä, kun valtiovallalta tuli vihreää valoa toiminnan jatkumisen suhteen.

– Sen raamin sisällä missä pystyimme toimimaan, joukkueen toimihenkilöt tekivät erinomaista työtä. Maaliskuun lopulla olisi ollut pari isoa turnausta, jotka ovat meille isoja asioita. Kun turnaus voitiin myöhemmin järjestää, saimme hieman aukkoja paikattua. Dramaattinen tilanne ei kuitenkaan ehtinyt olemaan.

Kausimaksujen suhteen HJS pyrkii pitämään hinnat samalla tasolla.

– Emme halua kaataa jäsenistön niskaan maksuja, vaan pystymme jatkamaan samalla tasolla. Emme voi tässä tilanteessa alentaa maksuja, mutta ei ole nyt sellaista kriisiäkään, että maksuja pitäisi nostaa. Tilanne on balanssissa, Laitila kuvailee.

– Uusien valmennuspäälliköiden palkkausten myötä uskon, että voimme tarjota entistä laadukkaampaa toimintaa.

Kamppailulajiseura Kushin-Kan ry:n puheenjohtaja Harri Heikkari kertoo, että harjoittelu on aloitettu seurassa täysimääräisesti 1. elokuuta Olympiakomitean ja THL:n rajoitteet huomioiden.

Lähikontaktilajissa riskejä on pyritty minimoimaan esimerkiksi vakiharjoitteluparin kanssa harjoittelemalla, hyvää hygieniatasoa ylläpitämällä ja pukuhuonetiloja välttämällä. Jokaisen harjoitteen jälkeen tatamit desinfioidaan.

Seuran tilannetta on helpottanut Heikkarin mukaan se, että kaupunki lopetti vuokranperinnän pahimpien kuukausien aikana, mutta samalla muita tukia vähennettiin. Salien ollessa kiinni, tiloissa pystyttiin kuitenkin toteuttamaan remonttia.

Harrastajamäärissä on kuitenkin auttamatta vajausta.

– Ennakkoilmoittautuneista puolet puuttuu normaalitilanteeseen peilattuna. Korona on siihen se syy. Näyttää pahasti siltä, että perusharrastajista osa on jäänyt muun urheilutoiminnan pariin, mikä ei liity seuratoimintaan tai sitten he ovat lopettaneet, Heikkari sanoo.

Hygienatoimenpiteet ovat samanlaiset myös Hämeenlinnan Judoseurassa, kertoo valmennuspäällikkö Olli Paasimaa. Harjoitusmäärät tulevat lopullisesti ilmi vasta myöhemmin tällä viikolla alkavissa harjoituksissa, sillä seurassa ennakkoilmoittautumiset eivät ole Paasimaan mukaan vakiokäytäntö.

– Tämä ei ole bisnestä, jossa ei ole tarkoitus jättää juurikaan viivan alle mitään ja toiminta on riippuvainen jäsen- ja kurssimaksuista. Siksi haasteita riittää.

Hämeenlinnan Voimisteluseura ry:n puheenjohtaja Pia Lähde-Lyytinen sanoo, että vuoden takaiseen peilattuna ryhmissä on edelleen enemmän tilaa.

Voimisteluseura ei hyvittänyt kevään maksuja, mutta mikäli tämän syksyn osalta koronan vuoksi peruuntuu vuoroja, tullaan niitä hyvittämään ensi kevään maksuissa.

– Jonkin verran vähemmän harrastajia on. On monia syitä miksi harjoituksiin osallistumista on saatettu perua ja ehkä yksi syy on se, että ajatellaan, että toinen aalto kuitenkin tulee, Lähde-Lyytinen miettii.

Myös Voimisteluseurassa on uskallettu kuitenkin katsoa tulevaisuuteen. Rohkeutta satsata toiminnan laatuun on kuitenkin riittänyt uhista huolimatta.

– Saimme palkattua uuden päätoimisen valmentajan, koska haluamme panostaa valmennukseen, urheilullisuuteen, kilpailullisuuteen ja liikunnallisuuteen silti. On löydyttävä rohkeutta työllistää ihmisiä.

Voimisteluseurassa on ratkaistu hygieniasta huolehtimista esimerkiksi niin, että junioreiden vanhempia ei oteta harjoitustiloihin. Myös seuran suunniteltu kannatusnäytös tullaan yleisötapahtumamuodon sijaan striimaamaan internetissä.

– Pyrimme minimoimaan tartuntojen riskiä mahdollisimman paljon. HäSa