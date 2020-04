Koronakriisi on kasvattanut Trumpin kannatusta ja jättänyt varjoon demokraattien todennäköisen vastaehdokkaan Bidenin

Demokraattien Joe Biden on mielipidemittauksissa Donald Trumpia suositumpi ehdokas presidentiksi. Koronaviruspandemia on kuitenkin nostanut Trumpin kannatusta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump nauttii tällä hetkellä presidenttikautensa suurinta suosiota. Politiikkaa seuraavan FiveThirtyEight-sivuston mukaan Trumpin kannatusluku on mielipidemittauksissa keskimäärin 46 prosentin tuntumassa.

Trumpin suosio ei ole noussut näin korkeaksi kertaakaan sen jälkeen kun hän astui virkaan tammikuussa 2017.

Yhdysvalloissa monen presidentin suosio on noussut kriisin, esimerkiksi sodan, seurauksena. Koronakriisin yhteydessä poliittisen johdon suosio on pääsääntöisesti noussut demokraattisissa maissa, kertoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Hänen mukaansa etenkin runsaasti esillä olevien johtajien suosio nousee.

Samaa kertoo FiveThirtyEight-sivusto, jonka mukaan esimerkiksi Britannian pääministeri Boris Johnson on nostanut kannatustaan huomattavasti.

– Kansa ryhmittyy johtajansa ympärille alkuvaiheessa ja odottaa toimenpiteitä, jotta tilanne saadaan normalisoitua, Aaltola sanoo.

Trumpin koronatoimia voi kuvailla epäjohdonmukaisiksi: aluksi Trump vähätteli viruksen vakavuutta, ryhtyi sitten koviin toimiin ja yllättäen maaliskuun lopulla sanoi, että Yhdysvallat voitaisiin avata jo pääsiäiseksi. Siitä huolimatta enemmistö amerikkalaisista on gallupien mukaan sitä mieltä, että Trump on hoitanut koronakriisiä hyvin, kertoo Real Clear Politics -sivusto.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen sanoo, että Yhdysvalloissa kahtiajako on niin voimakasta, että Trumpin vankkumattomat kannattajat seisovat presidentin takana huolimatta siitä, mitä hän sanoo tai tekee. Samoin on vastustajien laita.

Tuoko korona voiton Trumpille?

Yhdysvalloissa eletään presidentinvaalivuotta, mutta vaalit ovat auttamatta jääneet koronan jalkoihin.

Esivaalikiertue on yhä kesken, ja kevään esivaaleista useat on siirretty tai ne käydään postitse. Vaalit on siirretty esimerkiksi Yhdysvalloissa koronaviruksesta pahiten kärsivässä New Yorkin osavaltiossa. Uusi vaalipäivä on vasta 23. kesäkuuta.

Demokraattien ehdokkuudesta kisaa yhä kaksi ehdokasta, demokraattien vasenta laitaa edustava senaattori Bernie Sanders ja maltillisempi ehdokas, entinen varapresidentti Joe Biden.

Biden johtaa Sandersia delegaattien määrässä ja mielipidemittauksissa. Lopullinen valinta tehdään demokraattien puoluekokouksessa, joka on siirtynyt koronan takia heinäkuulta elokuun puoliväliin.

Tällä hetkellä demokraattien todennäköinen presidenttiehdokas Biden johtaa Trumpia vajaalla kuudella prosenttiyksiköllä, kertoo Real Clear Politics -sivuston laskema keskiarvo mielipidemittauksista.

Vaalivuosi muuttui kuitenkin poikkeukselliseksi koronaviruspandemian myötä. Koronan varjoon jää moni asia ehdokkaiden asialistoilla – kuten myös demokraattien vahvin ehdokas Biden. Tavallisesti tähän aikaan vaalivuodesta vastaehdokas on runsaasti esillä.

Ongelmia voi nähdä myös Bidenin vaalikampanjassa. Bidenin esiintymisiä ei ole pidetty kovin vakuuttavina. Turun yliopiston Heiskanen sanoo, ettei Biden ole onnistunut tarjoamaan vaihtoehtoja tai ratkaisuja tilanteeseen.

Vaalitulosta vaikea ennustaa

Presidentinvaaleista on tullut ”aikalailla vaali Trumpista”, sanoo Aaltola.

– Ratkaisevassa roolissa on, pidetäänkö hänen toimenpiteistään ja nähdäänkö ne tehokkaina, Aaltola sanoo.

Bidenin vaalimenestykseen vaikuttaa Aaltolan mukaan Trumpin toimien lisäksi se, miten demokraatit ylipäätään selviytyvät kriisistä niin kongressissa kuin osavaltiotasolla.

– Monissa osavaltioissa, jotka ovat pahiten taudin syövereissä, on demokraatti kuvernöörinä, ja isojen kaupunkien pormestarina on demokraatti.

Vaikka koronatilanne näyttää ainakin nyt satavan Trumpin laariin, vaalivoittoa ei vielä ole ratkaistu. Syyskuun 11. päivän terrori-iskut nostivat George W. Bushin suosiota huomattavasti. Samoin kävi Bush vanhemmalle, jonka suosio nousi jopa 90 prosenttiin ensimmäisen, voitokkaan Persianlahden sodan jälkeen.

– Mutta hän (George H. W. Bush) hävisi syksyn vaalit eli se ei välttämättä liity tähän kriisiin, mikä on ratkaisevaa marraskuussa, Aaltola sanoo.

Sen sijaan vaalitulokseen voi vaikuttaa se, onko korona akuutti asia vielä marraskuussa. Aaltolan mukaan yhdysvaltalaisten mielipiteisiin on vaikutusta myös sillä, miten hyvin Yhdysvallat hoitaa koronatilanteen ja mikä on maan taloudellinen tilanne koronan jälkeen.

Ja jos tilanne jatkuu, ajankohtaiseksi tulee kysymys, miten vaalit ylipäätään järjestetään.