Koronakriisi teki yhteiskunnasta ainutlaatuisen laboratorion ja käynnisti nopeasti kymmeniä tutkimuksia – Katso lista Suomen yliopistojen hankkeista

Piinaava pandemia on tieteelle haaste ja mahdollisuus. Koronakriisin ratkaiseminen asettaa tutkimukselle valtavia odotuksia ja aikataulupaineita. Samalla kriisi on mullistanut yhteiskuntaa niin paljon, että tarjolle on tullut ainutlaatuisia tutkimuskohteita ja -asetelmia....