Koronakriisin kustannustukea on maksettu lähes 23 miljoonaa euroa

Yritykset ovat voineet hakea määräaikaista koronakriisin kustannustukea Valtiokonttorista jo kolmen viikon ajan.

Tukihakemuksia on saapunut yhteensä 5 927 ja tukea on tähän mennessä maksettu 22 784 020 euroa.

Eniten kustannustukea on haettu maaliikenteen ja putkijohtokuljetuksen, ravitsemistoiminnan sekä vähittäiskaupan toimialoilta. Eniten tukea saaneet toimialat ovat maaliikenne ja putkijohtokuljetus, vähittäiskauppa sekä tukkukauppa.

Tuen määrä ja yritysten määräaikaisen kustannustuen piirissä olevat toimialat määräytyvät lain ja asetuksen perusteella.

Tähän mennessä kustannustukihakemuksia on saapunut keskimäärin 296 per päivä. Tuki lanseerattiin kesken lomakauden, ja hakemusten määrä tullee kasvamaan hakuajan loppua kohden. Valtiokonttorissa on täysi valmius palvella kustannustuen hakijoita.

Digiloikka onnistui

Valtionhallinnossa poikkeuksellinen digiprojekti on saatu toteutettua Valtiokonttorin mukaan nopeasti ja onnistuneesti.

Palvelu suunniteltiin ja rakennettiin alle kahdessa kuukaudessa.

Hakemusten käsittely on myös ollut nopeaa. Kustannustukeen oikeutetut yritykset ovat saaneet tuen tililleen muutamassa päivässä hakemuksen jättämisestä.

Tukea ehtii hakea vielä elokuun loppuun saakka. Valtiokonttorista kehotetaan tekemään tukihakemus heti, kun siihen on yrityksen toiminnan kannalta sopiva hetki. HÄSA