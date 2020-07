Koronalle altistavia tilanteita sattuu risteilyillä – Usealla matkustajalla todettu tartunta matkan jälkeen

Risteilyillä on todettu useita koronavirukselle altistavia tilanteita, kertoo THL. Terveysviranomaisten tiedossa on nyt useita tapauksia, joissa matkustajalla on risteilyn jälkeen todettu koronatartunta. THL kehottaa hakeutumaan testeihin matalalla kynnyksellä.

Esimerkiksi Silja Europan Tallinnan risteilyllä kesäkuun 30. päivän ja heinäkuun 1. päivän aikana lieväoireinen henkilö on altistanut muita matkustajia oleskellessaan pidempiä aikoja laivan yleisissä tiloissa.

Suurin osa virusta kantaneista henkilöistä on THL:n mukaan välttänyt laivalla liikkumista ja ihmisjoukkoja, joten heidän lähikontaktinsa ovat jääneet vähäisiksi.