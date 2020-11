Koronan kuritus jatkuu yrityksissä

Helsinki. Koronan toinen aalto on iskenyt yrityskenttään, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) yrityskyselystä. Sen mukaan 26 prosenttia yrityksistä on joutunut lomauttamaan henkilöstöään edellisten 30 päivän aikana. Vastaava luku oli syyskuussa 20 prosenttia. 11 prosenttia yrityksistä on irtisanonut henkilöstöään edellisten 30 päivän aikana. Lisäksi 9 prosenttia varautuu irtisanomisiin lähiviikkoina. Kaikkiaan yli puolet yrityksistä on lomauttanut henkilöstöään maaliskuussa…

