Koronapandemia etenee Etelä-Amerikassa – Brasiliassa yli 3  000 kuollutta, Ecuador tuplasi tartuntamääränsä

Brasilia on ylittänyt 3 000 koronavirukseen kuolleen rajan. Maailman viidenneksi väkirikkaimmassa maassa kirjattiin viimeisen vuorokauden aikana 407 koronakuolemaa, ja kokonaismäärä on nyt 3 331.

Miljoonaa asukasta kohden Brasiliassa on kuollut 16 ihmistä, kun Suomessa vastaava luku oli perjantaiaamuna 31. Vahvistettuja tartuntoja Brasiliassa on lähes 50 000.

Asukaslukuun suhteutettuna koronavirus on koetellut Etelä-Amerikan maista pahiten 17,5 miljoonan asukkaan Ecuadoria. Torstaina Ecuadorin terveysministeri ilmoitti tartuntamäärän olevan lähes kaksinkertainen aiemmin ilmoitettuun verrattuna, sillä maa sai viimein raportoitua suuren määrän jo aiemmin tehtyjä koronavirustestejä.

Ecuadorissa on nyt noin 22 000 vahvistettua tartuntaa, kun aiempi luku oli alle 12 000.

– Kyseessä ei ole uusi leviäminen, vaan olemme vain saaneet analysoitua aiemmin varastoituja testejä, Ecuadorin terveysministeri Juan Carlos Zevallos kertoi.

Virukseen on kuollut maassa virallisesti 560 ihmistä, mikä olisi 32 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Tämäkin lukema on ministerin mukaan alakanttiin, sillä noin tuhannen testaamattoman ihmisen epäillään kuolleen virukseen.

Monissa maissa testaaminen on hyvin rajallista, joten todellisesta tartuntamäärästä ei ole selvää kuvaa. Ecuadorissa noin joka kolmas koronavirustesti on antanut positiivisen tuloksen, mikä kertoo suurimman osan tartunnoista jäävän viranomaisilta havaitsematta.

Etelä-Amerikan maista virus on levinnyt pahasti myös Perussa, jossa vahvistettuja tartuntoja on reilut 20 000. Virukseen on kuollut 572 ihmistä eli miljoonaa asukasta kohden 17.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Brasilian sairaalat ahtaalla

Brasiliassa koronavirus on kiristänyt poliittisia jakolinjoja. Oikeistopresidentti Jair Bolsonaro on kritisoinut monien osavaltioiden ja paikallisviranomaisten asettamia tiukkoja rajoituksia, jotka hänen mielestään tukahduttavat maan talouden. Bolsonaro on kehottanut ihmisiä palaamaan töihin. Viime viikolla hän laittoi terveysministerin vaihtoon koronakriisiin liittyneiden erimielisyyksien vuoksi.

Brasilian ei kuitenkaan uskota saavuttaneen vielä epidemian huippukohtaa.

Useat osavaltiot suunnittelevat nyt rajoitusten asteittaista höllentämistä. Pahiten virus on koetellut Sao Pauloa, jossa on todettu kolmannes Brasilian koronavirustartunnoista. Sao Paulo aikoo purkaa rajoituksia vähitellen 11. toukokuuta alkaen.

Ongelmana Brasiliassa, kuten monissa muissakin maissa, on tehohoitopaikkojen riittämättömyys suuren potilasmäärän edessä. Sao Paulossa joihinkin sairaaloihin olisi paljon enemmän tulijoita kuin niissä on tarjolla vuodepaikkoja.

– Yleensä meillä pääsee tehohoidosta enemmän ihmisiä pois kuin kuolee, mutta nyt potilaiden tila on niin vakava, että joinain päivinä kuolee enemmän ihmisiä kuin pääsee pois, kertoi lääkäri Fernanda Gulinelli Emilio Ribasin sairaalasta Sao Paulosta.

Yksi covid-19-taudin haasteista on se, että tehohoitoon joutuneet tarvitsevat sitä yleensä viikkojen ajan. Emilio Ribasin sairaalan mukaan yhden potilaan päästessä pois tehohoidosta tilalle olisi jonossa sata ihmistä. Sairaalan mukaan vuodepaikat olivat tiukoilla jo ennen pandemiaa.

Koronaviruksen vaikutuksia Etelä-Amerikassa on pelätty, sillä mantereen terveydenhuoltojärjestelmät eivät ole Euroopan tasolla.