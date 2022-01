Koronarajoituksia on syytä purkaa Suomessa alueellisesti, sanovat asiantuntijat

Kun koronarajoituksia aletaan purkaa Suomessa, se on syytä tehdä alueellisesti, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve. Näin on hänen mukaansa syytä toimia, koska epidemia on eri vaiheissaan eri osissa maata. Päätöksentekijöitä rajoitusten purkamisessa ovat kunnat ja aluehallintovirastot, muistutti puolestaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen. Hallituksen rooli on hänen mukaansa suositusten...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja