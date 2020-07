Koronatapaus rippikoululeirillä Lohjalla – Leiriläisiä karanteenissa eri puolilla Suomea

Lohjalla pidetyllä rippikoululeirillä on todettu koronavirustartunta. 37 henkilöä on altistunut virukselle. Heidät on asetettu kahden viikon karanteeniin.