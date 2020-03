Koronatartuntojen määrä ylitti 300 000 - Italiassa kuolemantapauksia jopa kahden minuutin välein, Britanniassa riskiryhmiä neuvotaan jäämään kotiin 12 viikoksi

Koronavirustartuntojen määrä on maailmanlaajuisesti yli 300 000, ja yli 13 000 ihmistä on kuollut. Venäjä aikoo lähettää Italialle apua. Britanniassa pääministeri Boris Johnson on neuvonut jättämään äitienpäivän vierailun väliin sunnuntaina.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on varmistettu sunnuntaihin mennessä yli 300 000 ja kuolemantapauksia on ollut yli 13 000, kertovat Johns Hopkinsin yliopiston laskelmat.

Eniten kuolemantapauksia on ollut Italiassa, jossa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sunnuntaiaamuun mennessä yli 4 800 ihmistä. Tartuntoja Italiassa on todettu toisiksi eniten Kiinan jälkeen eli noin 53 500. Kiinassa tartuntoja on ollut yli 81 000.

Lauantaina Italiassa kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ennätysmäärä ihmisiä eli lähes 800. Käytännössä COVID-19-tautiin kuoli ihminen siis noin kahden minuutin välein. Italiassa on nyt kuollut tautiin eniten ihmisiä maailmassa, kun kuolleiden määrä ohitti Kiinan tällä viikolla. Virus sai alkunsa Kiinasta vuodenvaihteessa, ja siellä kuolemantapauksia on ollut noin 3 100.

Italiassa vakavin tilanne on Lombardian alueella, jossa asetettiin myöhään lauantaina yhä tiukempia rajoituksia. Nyt urheilu ja liikkuminen ulkona edes yksin on kielletty ja myyntiautomaatteja ei saa käyttää.

Lombardiassa kuolemantapauksia on eniten koko Italiassa eli lähes kolme neljäsosaa. Lauantaina luku oli 3 095. Lombardia on ollut eristyksissä 8. päivä marraskuuta alkaen.

Alueen kaikkia yrityksiä on määrätty lopettamaan toimintansa tärkeitä tuotantoketjuja lukuun ottamatta. Myös kaikki rakennustyöt on määrätty lopetettavaksi. Poikkeuksena ovat sairaaloiden, teiden ja rautateiden työmaat. Myös viikoittaiset toritapahtumat on peruttu.

Italiaan apua Venäjän armeijalta

Lauantaina Italian pääministeri Giuseppe Comte määräsi, että kaikki maan yritykset on suljettava. Poikkeuksena ovat ”elintärkeät” toiminnot. Ruokakaupat, apteekit, postit ja pankit pysyvät auki ja julkinen liikenne toimii yhä.

BBC:n mukaan Comte sanoi tv-haastattelussa, että Italian tuotantokoneistoa hidastetaan, mutta ei pysäytetä. Pääministeri kutsui tilannetta vaikeimmaksi sodanjälkeiseksi kriisiksi.

Venäjän armeija aikoo nyt lähettää apua koronaviruksen kanssa kamppailevalle Italialle. Venäjän puolustusministeriön mukaan käsky tuli presidentti Vladimir Putinilta, joka puhui Italian pääministerin Comten kanssa puhelimessa lauantaina.

Reutersin mukaan Putin on tarjonnut Italian pahimmin kärsineille alueille apua. Venäjän puolustusministeri on kertonut, että armeijan lentokoneet kuljettavat sunnuntaista alkaen Italiaan sotilaslääkäreitä, desinfiontiin tarkoitettuja ajoneuvoja ja lääketieteellisiä laitteita.

Joka neljäs yhdysvaltalainen määrätty kotiin

Italian jälkeen Euroopan pahin tilanne on Espanjassa, jossa terveysministeriö kertoi lauantaina kuolemien 32 prosentin noususta. Sunnuntaiaamuna kuolemantapauksia oli maassa 1 381 ja tartuntoja lähes 25 500.

Myös Espanjassa hallitus on määrännyt ihmiset koteihinsa. Ulos saa mennä vain elintärkeän työn, ruoka- ja lääkeostosten tai koiranulkoilutuksen takia.

Useat maat ympäri maailmaa ovat asettaneet ulkonaliikkumiskieltoja ja muita rajoituksia, jotta viruksen leviämistä saataisiin hidastettua. Tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa joka neljäs kansalainen on määrätty pysymään kotona.

Tiukimmat rajoitukset ovat New Jerseyn, Kalifornian, New Yorkin, Illinoisin ja Connecticutin osavaltioissa, joissa tartuntamäärät ovat nousseet rajusti. Myös muissa osavaltioissa neuvotaan välttämään isoja kokoontumisia.

Yhdysvalloissa sairaaloilla alkaa olla pulaa hoitovälineistä ja testeistä, kertoo CNN. New Yorkissa ja Kaliforniassa on rajoitettu koronavirustestit niille, jotka kuuluvat riskiryhmään tai ovat vakavasti sairaita.

New York Timesin mukaan testauksia estää hengityssuojien puute. Presidentti Donald Trump ei ole suostunut määräämään yrityksiä valmistamaan suojia ja muita hoitovälineitä pulassa oleville sairaaloille. Hän on kuitenkin vakuuttanut, että apua olisi tulossa.

Varapresidentti Mike Pencen mukaan suojia olisi tilattu ”satoja miljoonia”, mutta niiden valmistumisesta ei ole tietoa.

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa on raportoitu yli 27 700 tartunnasta, ja CNN:n mukaan kuolemantapauksia on sunnuntaiaamuun mennessä 323.

Britanniassa armeija auttaa riskiryhmiä

Sunnuntaina Britanniassa vietetään äitienpäivää. Pääministeri Boris Johnson on kehottanut kansalaisia välttämään äidin luona vierailua tartuntariskin takia. Asiasta kertoo BBC.

Britannian koronavirustartuntojen määrä nousi yli 5000:n lauantaina, ja kuolemantapauksia oli varmistettu 233.

Britannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS aikoo lähettää kirjeen tai tekstiviestin 1,5 miljoonalle riskiryhmään kuuluvalle. Hallituksen mukaan viestissä riskiryhmiä neuvotaan jäämään kotiin 12 viikon ajaksi.

BBC:n mukaan Britannian armeija on valjastettu auttamaan, jotta riskiryhmille saadaan toimitettua esimerkiksi elintarvikkeita.

Tällä viikolla Britanniassa on määrätty kaikkia ravintoloita, kahviloita ja pubeja sekä esimerkiksi kuntosaleja ja elokuvateattereita sulkemaan ovensa.