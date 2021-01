Koronatestien määrä alkoi tällä viikolla taas hienoisesti nousta tammikuun rajun pudotuksen jälkeen – HUSin Lehtonen ehdottaa altistuneiden testaamista

Tammikuussa koronatestien määrä on romahtanut Suomessa verrattuna joulukuun lukuihin. HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toivoo, että altistuneita ja altistusepäilyjä saataisiin nykyistä herkemmin testiin. Tautia on yhä "piilossa", sillä 40–50 prosenttia koronan kantajista on oireettomia.