Koronavirukseen sairastuneita kuljettaneet risteilyalukset päästettiin vihdoin satamaan Floridassa

Koronavirustartuntoja kokeneet kaksi hollantilaista risteilyalusta pääsi vihdoin torstaina iltapäivällä paikallista aikaa satamaan Floridan Port Evergladessa etsittyään sitä ennen liki kolmen viikon ajan paikkaa, missä ne saattaisivat päästää matkustajansa ulos.

Asiasta kertovat Washington Post -lehti ja Reuters.

Buenos Airesista lähteneen, yli 1 200 matkustajaa kuljettaneen risteilyalus Zaandamin kanssa satamaan tuli sen sisaralus Rotterdam, joka toi satoja matkustajia Panaman rannikolta. Kahdessa aluksessa raportoitiin olevan 250 matkustajaa ja miehistön jäsentä, joilla on ollut flunssan kaltaisia oireita 22. maaliskuuta asti.

Zaandamilla on kuollut neljä ihmistä, joista kahdella oli todettu olevan koronavirus. Carnival-varustamon edustaja kertoi aiemmin, että koronavirus on todettu laivoilla olevan kaikkiaan yhdeksällä ihmisellä.

Liki kaksi kolmasosaa Zaandamin alkuperäisistä matkustajista, jotka oli todettu terveiksi, siirrettiin Rotterdamiin ennen kuin alusten annettiin kulkea Panaman kanavan läpi sunnuntaina.

Maihin pääsy vaati Trumpin väliintulon

Ennen torstaista satamaan tuloa asiasta oli neuvoteltu päivien ajan. Floridan kuvernööri oli ollut vastentahtoinen, lupaan tarvittiin presidentti Donald Trumpin puuttuminen asiaan.

– Nämä matkustajat olisivat voineet olla keitä tahansa meistä tai perheestämme, jotka odottamatta joutuivat keskellä tätä maailman rajojen sulkemista mikä tapahtui muutamassa päivässä ja ilman varoitusta, sanoi Orlando Ashford, Holland America Line -varustamon johtaja.

Hänen mukaansa covid-19-virus on kiireellisin testi ihmisyydelle, ja kaikkien on tehtävä parhaansa sen takia.

Emoyhtiö Carnival Corpin sekä liittovaltion ja Floridan viranomaisten tekemän suunnitelman mukaan useimpien matkustajien odotettiin pääsevän pois laivasta perjantaiyöhön mennessä.

”Ei vaaranna Floridan asukkaita”

Torstaina ulos pääsivät pois jo 14 ensimmäistä ihmistä, jotka vaativat välitöntä sairaalahoitoa. Yhtiö oli hoitanut paikalle yksityisiä ambulansseja viemään heidät sairaaloihin.

Oli myös 26 matkustajaa, jotka myös olivat osoittaneet koronavirukseen liittyviä oireita. He pysyvät laivassa eristyksissä kunnes he toipuvat riittävästi matkustamista varten. Laivaan jäävät myös yli 1 100 miehistön jäsentä, joista 49 on sairaana.

– Kaikki tehdään niin että Floridan asukkaat eivät vaarannu sairauksien takia, sanoi Floridan kuvernööri Ron DeSantis Fox-tv-yhtiölle.

– Näillä kahdella aluksella on Yhdysvaltain kansalaisia, Zaandamilla on luullakseni 40, 50 floridalaista. Joten meillä on intressinä saada nämä ihmiset pois turvallisesti, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän oli aiemmin sanonut, että hän ei halua laivojen matkustajia ”dumpattavan Etelä-Floridaan”. Mutta torstaina hän kuvaili suunnitelmaa ”humanitaariseksi tavaksi tehdä tämä.

Useat satamat kielsivät Zaandamin pääsyn niihin ja sairaiden matkustajien pääsemisen maihin. Alus lähti Argentiinan Buenos Airesista 7. maaliskuuta, päivää ennen kuin Yhdysvaltain terveysviranomaiset varoittivat riskiryhmiä menemästä risteilyille.