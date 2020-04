Koronavirukseen viisi uutta kuollutta Suomessa – tautitapausten määrä hyppäsi kerralla yli parillasadalla

Koronavirus on tappanut nyt 25 henkilöä Suomessa, kertoo THL. Tehohoidossa olevien määrä on lisääntynyt 73:een.

Koronavirus vaati vuorokaudessa viisi uutta kuolonuhria, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivitti tuoreimmat koronavirustilastot lauantaina iltapäivällä. Kuolleita on nyt 25.

Kuolleita on 17 Helsingin yliopistosairaalan erityisvastuualueella ja 6 Kuopion yliopistosairaalan erva-alueella.

Kuopion alueen suuria määriä selittää se, että koronavirus pääsi leviämään vanhusten hoivakotiin ja johti useiden ikäihmisten menehtymisiin.

Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 51–70-vuotiaita kuolleita on Suomessa kaksi, tätä nuorempia ei toistaiseksi yhtään.

Tapausmäärä kasvoi yli 250:llä

Suomessa on 1 882 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa. Määrä nousi vuorokaudessa 267:llä, mikä on suurin lisäys päivässä. Uudet ilmoitetut tapaukset ovat kuitenkin jakautuneet useille päiville.

Testattuja näytteitä on 29 000, ja vuorokaudessa testejä on tehty noin 2 700.

Koronavirus on edelleen tiheimmin levinnyt Uudellamaalla, mutta tauti leviää itsenäisesti myös muualla Suomessa.

Sairaaloissa lähes 200 koronapotilasta

Koronaviruksen takia sairaalahoidossa on tällä hetkellä 187 henkilöä. Heistä 73 on tehohoidossa. Sekä sairaala- että tehohoidossa olevien määrä on kasvussa.

Sairaalahoidossa olevista potilaista kaksi kolmesta on Helsingin yliopistosairaalan erva-alueella.