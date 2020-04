Koronaviruksen riivaama risteilyalus rantautui Floridaan

Koronaviruksen piinaama Zaandam-risteilyalus on päässyt maihin Floridassa. Alus rantautui Fort Lauderdalen kaupungin satamaan torstaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Zaandam oli vaikeassa tilanteessa, sillä useat satamat kieltäytyivät päästämästä alusta maihin. Lopulta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona, että Yhdysvallat evakuoi matkustajat alukselta.

Holland America Line -yhtiön aluksella on kuollut jo neljä ihmistä. 45 ihmisellä on sanottu olevan lieviä koronavirusoireita ja hieman alle kymmenen kerrotaan olevan tehohoidon tarpeessa.

Yhteensä laivalla on lähes 2 500 ihmistä. Oireettomat matkustajat on tarkoitus lennättää kotiin. Lievästi sairaat kuljetetaan eristykseen ja vakavammin sairaat hoidetaan paikallisessa sairaalassa.

Zandaam lähti Argentiinan Buenos Airesista maaliskuun 7. päivä. Risteilyn oli tarkoitus päättyä maaliskuun 21. päivä Chileen, mutta se joutui muuttamaan suuntaansa koronaviruksen leviämisen takia. Myöhemmin Zandaam joutui odottamaan Tyynenmeren rannalla sijaitsevan Panama Cityn rannikolla, kunnes se lopulta sai luvan kulkea Panaman kanavan läpi.

Useat risteilyalukset pulassa

Myöskin Coral Princess -risteilyalus on matkalla kohti Fort Lauderdalea. Aluksella on todettu 12 koronavirustartuntaa. Sen on määrä saapua floridalaissatamaan lauantaina paikallista aikaa. Laivalla on yhteensä 1 989 ihmistä.

Koronavirus on päässyt leviämään useilla risteilyaluksilla. Esimerkiksi Diamond Princess -risteilijä jäi helmikuun alussa jumiin japanilaiseen satamaan. Laivalla todettiin yli 700 koronavirustartuntaa ja useita kuoli.

Coral Princessia ja Diamond Princessia operoi Princess Cruises. Holland America Linen ja Princess Cruisesin omistaa risteilijäjätti Carnival.