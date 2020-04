Koronaviruksen testauskapasiteetti yli kaksinkertaistuu Suomen suurissa laboratorioissa

Suomen suurimpien kliinisten laboratorioiden koronavirustestauskapasiteetti yli kaksinkertaistuu. Noin 4 000 näytteen päiväkapasiteetin mahdollistaa Espoossa toimivan Mobidiag Oy:n molekyylidiagnostinen testi, joka on saanut lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean poikkeusluvan.

Yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen korostaa toisena tärkeänä seikkana suomalaisuutta.

– Olemme kotimainen toimija tilanteessa, jossa maailman laboratoriot kamppailevat suurien haasteiden kanssa. Kaikesta on nyt pulaa, Tenkanen toteaa.

– Tarvikkeista käydään valtavaa kansainvälistä kilpailua, eikä se koske ainoastaan hengityssuojaimia. Pulaa on jopa näytteenottotikuista ja koeputkista, siis muovisista putkista. Niitä yritetään löytää ympäri maailmaa.

Tenkasen mukaan kaikki toimijat eri maissa pyrkivät ostamaan testauskapasiteettia isolla rahalla. Yhdelläkään tarjoajalla ei ole kykyä toimittaa sitä riittävästi.

– Tässä pitää muistaa, että pelkkä testi ei riitä. Testaukseen tarvitaan koko ketju.

Avainkomponentit tehdään itse

Dna-monistukseen keskittyneen Mobidiagin ketju perustuu yhtiön omaan Amplidiag-testausalustaan.

Järjestelmä on ollut jo muutaman vuoden rutiinikäytössä suurissa kliinisissä laboratorioissa. Nyt se on kyetty valjastamaan koronavirustestaukseen HUS:n, Synlabin ja Mehiläisen laboratorioissa.

– Pääfokuksemme on ollut suolistoinfektioissa ja superbakteereissa, mutta testausteknologia on varsin samanlainen kuin koronaviruksen yhteydessä, Tuomas Tenkanen sanoo.

– Meidän erityisetumme on, että kontrolloimme koko ketjua. Emme ole omavaraisia, mutta kun valmistamme jopa entsyymien kaltaiset avainkomponentit itse, olemme vähemmän riippuvaisia ulkopuolisista toimittajista.

Luvat haussa myös muissa maissa

Amplidiag-testi mahdollistaa koronaviruksen kvalitatiivisen tunnistamisen nenänielunäytteistä alle kolmessa tunnissa. Käsittelyvaiheet on optimoitu ja automatisoitu kokonaan, ja näytteitä voidaan analysoida suuri määrä kerrallaan.

Suurissa kliinisissä suomalaislaboratorioissa saatetaan näin ollen käsitellä jopa 4 000 näytettä päivässä. Mobidiagin käsityksen mukaan se tarkoittaa vähintään nykyisen kapasiteetin tuplaantumista.

– Lisäksi meillä on toisena testialustana Novodiag, jolle on myös tulossa koronavirustesti. Sen avulla testausta voidaan viedä pienempiinkin kaupunkeihin, Tenkanen kertoo.

Pyrkimyksenä on saada Amplidiag Covid-19-testi pikaisesti käyttöön myös Ruotsissa, Britanniassa ja Ranskassa. Prosessit poikkeusluvan saamiseksi ovat meneillään myös niissä.

Fimealta lupa irtosi nopealla aikataululla, mutta jokaisessa maassa on oma viranomaisensa niitä myöntämässä.

– Ranskassa prosessi on vähän erilainen. Se on meille kuitenkin tärkeä alue, sillä Ranska on toinen kotimarkkinamme, toimitusjohtaja huomauttaa.

Testauksella tietoa ja kontrollia

Ranskalaisuutta selittää vuonna 2013 toteutettu fuusio. Mobidiag on perustettu vuonna 2000, mutta vuonna 2013 siitä tuli uusi yhtiö, kun alan kaksi suomalaista ja yksi ranskalainen yritys yhdistivät voimansa.

Niinpä noin 130 hengen henkilöstöstä kaksi kolmannesta työskentelee Espoon Keilaniemessä ja lähes kolmannes Pariisissa. Lisäksi yrityksellä on tytäryhtiöiden kautta myyntiorganisaatiot Tukholmassa ja Lontoossa.

Koko työuransa dna-monistuksen parissa tehnyt Tuomas Tenkanen arvelee kotimaisen ja eurooppalaisen testauskapasiteetin lisääntymisen edistävän pandemian taltuttamista.

– Mitä enemmän testejä lisätään, sitä enemmän saadaan tietoa ja sitä paremmin tilanne otetaan kontrolliin, hän tiivistää.

Käytännössä tavoitteena on saada lääkärit ympäri maailmaa tunnistamaan koronavirusinfektio nopeasti ja siirtämään potilaat pikaisesti eristykseen. Oikeita ja ripeitä hoitopäätöksiä tarvitaan tilanteissa, joissa aika on kriittinen tekijä.