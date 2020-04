Koronaviruksen uhriluku Yhdysvalloissa ylitti Vietnamin sodassa kaatuneiden määrän

Koronavirus on nyt vaatinut enemmän yhdysvaltalaisia kuolonuhreja kuin Vietnamin sota.

Virusta seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston mukaan koronavirukseen on kuollut Yhdysvalloissa yli 58 300 ihmistä. Vietnamin sodassa 1960- ja 1970-luvuilla kuoli Yhdysvaltain kansallisarkiston mukaan 58 220 amerikkalaista.

Vietnamissa uhriluku syntyi yli 10 vuoden aikana, kun sama määrä kuolleita on nyt tullut vain noin kahdessa kuukaudessa.

Uhrien ikäjakauma on tällä kertaa täysin toisenlainen. Vietnamin sodassa kuolleista valtaosa oli parikymppisiä, kun taas nyt kuolleista suurin osa on yli 70-vuotiaita.

Vietnamin viranomaisten mukaan sodassa kuoli 1,2 miljoonaa vietnamilaissotilasta ja ainakin kaksi miljoonaa siviiliä.

Koronavirus ei toistaiseksi ole virallisten tilastojen mukaan tappanut Vietnamissa yhtään ihmistä, ja tartuntojakin on tilastosivusto Worldometerin mukaan todettu vain 270.

Tappioon päättynyt Vietnamin sota aiheutti Yhdysvalloissa suuren kansallisen trauman.

Fauci lupaa parannusta testauskapasiteettiin

Yhdysvalloissa on nyt kiinnitetty paljon huomiota koronavirustestaamisen laajentamiseen. Maan testauskapasiteetti on vielä toistaiseksi puutteellinen, minkä myönsi tiistaina myös senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell.

Maan johtava tartuntatautiekspertti, Yhdysvaltain hallintoa koronakriisissä neuvova Anthony Fauci kertoi, että toukokuun loppuun mennessä testejä pitäisi näillä näkymin olla riittävästi kaikille, jotka niitä todella tarvitsevat.

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa testataan noin 200 000 ihmistä päivässä. Monien asiantuntijoiden mielestä talouden turvalliseen avaamiseen tarvittaisiin moninkertainen määrä.

Fauci kertoi CNN:n haastattelussa yhden ongelmakohdan Yhdysvalloissa olevan se, ettei testejä ole saatu riittävän hyvin toimitettua alueille, joilla niistä on pulaa.

Yhdysvalloissa on testattu yhteensä reilut 1,7 prosenttia väestöstä, mutta alueelliset erot ovat suuria.

Fauci on korostanut myös sitä, kuinka tärkeää Yhdysvalloissa on varautua epidemian mahdolliseen toiseen aaltoon. Riittävä testaus- ja jäljityskapasiteetti on osa tätä varautumista.

Tartuntamäärissä hienoista laskua

Yhdysvalloissa ylitettiin tällä viikolla miljoonan vahvistetun koronavirustartunnan raja. Sekä tartuntojen että kuolonuhrien määrässä Yhdysvallat on maailman ylivoimainen ykkönen.

Kuolleita on Yhdysvalloissa nyt miljoonaa asukasta kohden 179, kun Suomessa vastaava luku oli keskiviikkoaamuna 36.

Tiistaina Yhdysvalloissa kerrottiin yli 2 200 uudesta koronakuolemasta. Lukema on selvästi suurempi kuin maanantaina, mutta tiistait ovat yleensä olleet kuolinlukujen suhteen tavallista synkempiä päiviä, sillä moni osavaltio raportoi viikonlopun kuolemien määrän vasta silloin.

Rohkaisevaa Yhdysvalloissa on se, että kasvaneista testausmääristä huolimatta uusien tartuntojen määrä on ollut hienoisessa laskussa. Tämä johtuu erityisesti koronaviruksen pahimmin runtelemasta osavaltiosta New Yorkista, jossa epidemian huippu näyttää olevan takana.

Toisaalta monissa osavaltioissa tartuntamäärät kasvavat yhä.