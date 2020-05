Koronavirus jyllää hoivakodeissa ympäri maailmaa – Kanadassa yli 80 prosenttia koronakuolemista on tapahtunut hoivakodeissa

Koronavirus on levinnyt hoivakoteihin ympäri maailmaa – usein tuhoisin seurauksin.

Kanadassa peräti 81 prosenttia maan koronakuolemista on tapahtunut hoivakodeissa, kertoi Kanadan johtava kansanterveystieteilijä Theresa Tam

The Washington Postin mukaan.

Ontarion provinssissa sijaitseva Camilla Care Community -hoivakoti surullinen esimerkki siitä, miten vakavia seurauksia viruksen leviämisellä hoivakotiin voi olla. The Washington Post kertoo hoivakodissa asuneen Mary Witkowskin täyttäneen 90 vuotta huhtikuun puolivälissä. Ulkopuolisten vierailut on turvallisuussyistä peruttu, ja juhlia vietettiin Witkowskin huoneessa. Myöhemmin viikolla hänen todettiin sairastuneen covid-19-tautiin. Witkowski menehtyi tautiin jo seuraavana päivänä.

Saman hoivakodin pihamaalla otetuissa kuvissa näkyy ruohikolle pystytetty pitkä rivi valkoisia ristejä. Koronaepidemia on kyseisessä yksikössä maan vakavin: 236-paikkaisessa hoivakodissa ainakin 83 ihmistä on sairastunut. Heistä 32 on henkilökuntaa. Tähän mennessä ainakin 60 asukasta on menehtynyt, kertoi The Washington Post tiistaina.

Viranomaisten mukaan viruksen leviäminen näyttää hidastuvan Kanadassa. Hoivakodeissa tilanne on yhä vakava.

Tapauksia ympäri maailmaa

Kanadan tapaus ei ole ainutkertainen, vaan hoivakodit ympäri maailmaa ovat kärsineet pandemiasta pahasti.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi huhtikuun loppupuolella, että jopa puolet Euroopassa vahvistetuista koronakuolemista on tapahtunut juuri hoivakodeissa.

Yhdysvalloissa covid-19-taudin aiheuttamista kuolemista noin 40 prosenttia on tapahtunut hoivakodeissa, kertoo terveydenhuoltoon liittyviin asioihin keskittyvän Kaiser Family Foundation -säätiön tuorein tilasto toukokuun 14. päivältä.

Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan hoivakotien asukkailla on korkea riski saada tartunta ja kuolla covid-19-tautiin. Tätä tukee se, että Yhdysvalloissa hoivakodeissa vahvistettujen koronatapausten määrä ei ole erityisen korkea. Maan kaikista tapauksista 16 prosenttia on vahvistettu hoivakodeissa. Kuolleisuus on kuitenkin huomattavasti korkeampi.

Yksi Yhdysvaltojen surullisimmista tapauksista tapahtui veteraanien hoivakodissa Holyoken kaupungissa Massachusettsin osavaltiossa. BBC:n mukaan huhtikuun lopulla 70 sotaveteraania oli menehtynyt koronaviruksen levittyä hoivakotiin. Tartunta oli vahvistettu lisäksi kymmenillä asukkailla ja henkilökuntaan kuuluvalla.

Euroopassa Koronavirus iski pahasti Espanjaan, jossa pandemian aikana on paljastunut hoivakotien vakava ahdinko. Espanjassa on aloitettu ainakin 140 rikostutkintaa sen jälkeen, kun hoivakodeista löytyi kuolleita ihmisiä makaamassa vuoteissaan, ja henkilökunnasta sekä riittävästä suojavarustuksesta on ollut pulaa. Asiasta kertoo espanjalainen El País -lehti.

Hoivakodeissa puutteita

Hoivakodeissa tauti pääsee leviämään helposti, koska suljetussa ympäristössä asuu paljon ihmisiä ja työntekijät liikkuvat huoneista toiseen.

Hoivakoteja koettelevan kriisin taustalla on monissa maissa erilaisia ongelmia, joista osa on ollut olemassa jo ennen viruspandemiaa. Kanadassa osa rakennuksista vanhoja eikä niissä ole riittävästi tilaa terveiden ja sairaiden erottamiseksi toisistaan. Lisäksi alalla on jatkuva pula henkilökunnasta. Moni työskentelee osa-aikaisena ja tekee vuoroja useissa eri laitoksissa. Vaarana on, että he levittävät tautia vaihtaessaan paikkaa.

Ontariossa työntekijöitä kiellettiin työskentelemästä eri laitoksissa vasta huhtikuun puolivälissä. Tuolloin useat työntekijät olivat jo sairastuneet, mikä pahensi työntekijäpulaa entisestään. Aukkoja on täytetty esimerkiksi sotilaiden ja kirjastonhoitajien avulla.

Samoihin aikoihin alettiin velvoittaa hengityssuojaimen käyttöä. The Washington Post kertoo, että ongelmaksi osoittautui kuitenkin se, ettei suojavarusteita ollut riittävästi. Lehden tietojen mukaan työntekijöitä on voitu kehottaa käyttämään uudelleen maahan pudonnutta hengityssuojainta tai jakaamaan samoja varusteita muiden kanssa.

Monissa maissa ongelmia on ollut suojavarusteiden lisäksi testaamisessa. Jos laajaan testaamiseen ei ole mahdollisuutta, hoivakodit joutuvat testaamaan vain niitä asukkaita, joilla on oireita. Taudin tiedetään leviävän myös oireettomana.