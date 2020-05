Koronavirusepidemian hidastuminen jatkuu – tapausmäärät laskeneet yli kuukauden ajan

Koronavirusepidemian hidastuminen jatkuu edelleen. Näin arvioi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama tilannekuva- ja mallinnusryhmä.

Raportin mukaan viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat laskeneet selvästi jo yli kuukauden ajan.

Myös sairaalahoidossa ja tehohoitoa vaativien potilaiden määrä on laskenut. Tällä hetkellä koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 118 potilasta, joista tehohoidossa on kaksikymmentä potilasta.

Koronatapausten määrän väheneminen näkyy myös testauksessa. Raportissa todetaan, että testikapasiteetti ja testattujen määrä on kasvanut huomattavasti, mutta positiivisten osuus on jatkanut laskuaan.

Myös taudin tartuttavuusluku on pysynyt alhaisena. Suomessa on tällä hetkellä 6 443 varmistettua koronatapausta.

Koronaan menehtyneiden määrä on 304. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koronasta parantuneiden määrä on 4 800.

Asukaslukuun suhteutettuna Länsi-Pohjan alueella paljon koronatapauksia

Viikoittaisten uusien tapausten määrä laski kaikkien muiden sairaanhoitopiirien alueella paitsi Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä. Tosin sielläkin ilmaantuvuuden nousu oli hyvin vähäistä.

Asukaslukuun suhteutettuna korontapauksia on eniten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella. Tällä alueella myös koronatestejä on tehty eniten asukaslukuun suhteutettuna viikon seurantajakson aikana.

11.–17. toukokuuta välisenä aikana HUSin alueella uusia koronatapauksia todettiin 327, kun edellisellä viikolla (4.-10.5.) vastaava luku oli 483.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella vastaavina aikoina todettiin kuusi ja neljätoista koronatapausta. Länsi-Pohjan alueella asuu noin 60 000 asukasta.

STM:n ja THL:n toinen seurantaraportti julkaistiin keskiviikkona. Ensimmäinen Suomen hybridistrategiaan perustuva raportti julkaistiin viime perjantaina.

Suomen hybridistrategia perustuu rajoitusten asteittaiseen purkamiseen, ihmisten testaamiseen, tartuntaketjujen jäljittämiseen ja tartunnan saaneiden ja virukselle altistuneiden eristämiseen.

