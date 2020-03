Koronaviruskuolemien määrä nousi kolmeentoista – lähes jokaisen yliopistosairaalan alueella menehtyneitä

Kolme neljäsosaa kuolleista on ollut Helsingin yliopistosairaalan erityisvastuualueella. Virus on kuitenkin jo levinnyt koko Suomeen.

Suomessa on nyt kuollut 13 ihmistä koronavirukseen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kuolleista valtaosa, kymmenen, on Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella.

Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla on yksi koronavirukseen menehtynyt kussakin.

Ainoastaan Turun yliopistosairaalan alueella erityisvastuualueella ei ole koronavirukseen kuolleita.

Koronapotilaita on tällä hetkellä Suomessa osastohoidossa 94 ja tehohoidossa 49 koko maassa, eli sairaalahoidossa on yhteensä 143. Heistä 108 on Helsingin yliopistosairaalan erva-alueella. Useat aiemmin sairaalahoidossa olleet ovat THL:n mukaan jo parantuneet.

Yli 1 300 todettua tapausta

Suomessa on nyt THL:n mukaan 1 313 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja on tullut vuorokaudessa 95.

Tartuntoja on kaikissa sairaanhoitopiireissä, myös Kainuussa on varmistettu neljä tartuntatapausta.

Ylivoimaisesti eniten tartuntoja on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, 843 tartuntaa.

Selvästi muita sairaanhoitopiirejä enemmän todettuja tartuntoja on myös Pirkanmaalla, 106 laboratoriovarmistettua tartuntaa.

THL:sta muistutetaan, että todellinen tartuntojen määrä on oletettavasti paljon suurempi, koska kaikkia tartuntaepäilyjä ei todenneta laboratoriossa.