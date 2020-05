Koronaviruspandemia raivoaa nyt pahiten Latinalaisessa Amerikassa

Latinalainen Amerikka on ohittanut Euroopan ja Yhdysvallat raportoitujen covid-19-tartuntojen määrässä, kertoi Amerikan terveysjärjestön Pahon johtaja tiistaina.

Molemmissa Amerikoissa on löydetty yli 2,4 miljoonaa koronavirustapausta, kuolleita on yli 143 000, kertoi tohtori Carissa Etienne tiedotustilaisuudessa CNN:n mukaan. Hän sanoi alueesta tulleen ”covid-pandemian keskus”.

Paho on erityisen huolissaan Brasiliasta, missä viime viikolla raportoitujen uusien tapausten määrä ”oli korkein seitsemän viikon ajanjaksolla pandemian alettua”, Etienne sanoi.

Hän kertoi myös Perun ja Chilen raportoineen suurista tartuntamääristä. Hän varoitti, että ”nyt ei ole aika helpottaa rajoituksia tai vetää takaisin ennaltaehkäiseviä strategioita”.

Brasiliassa kuolleiden määrä voi viisinkertaistua

Brasilia ohitti viikonloppuna Venäjän maana, jossa on toiseksi eniten vahvistettuja koronavirustapauksia Yhdysvaltain jälkeen, ilmoitti Johns Hopkinsin yliopisto.

BBC kertoi Washingtonin yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan Brasilian koronaviruskuolemien määrä voi nousta 125 000:een elokuun alkuun mennessä. Tähän mennessä kuolleita on ollut 24 500.

”Brasilian pitää seurata Kiinan Wuhanin tietä, samoin kuin Italian, Espanjan ja New Yorkin niissä toimenpiteissä, joilla nopeasti liikkuva epidemia saadaan kuriin”, kirjoitti tohtori Christopher Murray, joka oli mukana tutkimuksessa.

Brasilia ohitti maanantaina Yhdysvallat päivässä covid-19-tautiin kuolleiden määrässä. Yhdysvalloissa kuolleita oli 620, Brasiliassa 807.

Terveydenhoidon asiantuntijoiden mukaan todellinen tartuntojen määrä voi Brasiliassa olla paljon korkeampi kuin mitä on ilmoitettu. Tämä johtuu vähäisestä testauksesta.

Äärioikeistolaista presidenttiä Jair Bolsonaroa on kritisoitu voimakkaasti sekä kotona että ulkomailla kriisin käsittelystä. Hän on vähätellyt virusta ”pikku flunssaksi” ja sanonut, että sen leviämistä ei voi välttää.

Pahiten virus koettelee Ecuadoria

Etelä-Amerikan maista väkilukuun suhteutettuna pahiten koronaviruksesta on kärsinyt Ecuador. Maassa on 17 miljoonaa asukasta, covid-19-tautiin siellä on kuollut noin 3 200 ihmistä.

Maassa alettiin rekisteröidä tautitapauksia vasta helmikuun lopussa, kun ensimmäinen potilas oli saapunut Madridista. Tautiin kuolleita alkoi löytyä maaliskuun puolivälissä.

Päivittäisten kuolemien määrä nousi jyrkästi sen jälkeen kun maan oli syytetty salailevan tapauksia. Huippu kuolemien määrässä oli 10. toukokuuta, jolloin tautiin kuolleita oli 410. Huhtikuussa satamakaupunki Guayaquil oli yksi pahimmista tautipesistä Latinalaisessa Amerikassa.

Ecuadorin suureen tartuntojen määrään on arveltu syyksi tiheästi asuttuja kaupunkeja, hidasta reagointia pandemiaan sekä ihmisten palaamista maahan Euroopasta helmikuussa ja maaliskuun alussa.