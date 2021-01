Koronavirustapausten määrä on laskenut – se voi johtua passiivisuudesta testeihin hakeutumisessa

Testeihin on syytä hakeutua pientenkin oireiden vuoksi. Tätä korostettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa tänään aamupäivällä.

Tilaisuudessa kävi ilmi, että uudet koronavirustapaukset, tapausten ilmaantuvuus ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrät ovat hieman laskeneet joulukuun puolenvälin jälkeen. Uusia tartuntoja on kuitenkin koko maassa edelleen paljon. Huolestuttavaa on, että ihmiset hakeutuvat testeihin entistä harvemmin.

Monessa maassa tautitilanne on huomattavasti Suomea huonompi.

Esimerkiksi Britanniassa ja Etelä-Afrikassa todetut uudet muuntuneet virusvariantit saattavat tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Epidemiatilanteen laajamittainen, äkillinen heikentyminen koko maassa on näin ollen mahdollista.

– Muunnos aiheuttaa suurta huolta. Epävarmuuksia on paljon, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) painotti.

– Epidemian kiihtymisen riski on olemassa. Siksi torjuntatoimia on tehtävä ennakoivasti.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki tiivisti asian muistuttamalla, että maratonia pitää nyt vain jaksaa jatkaa.

Joulun tartuntapiikkiä ei tullut

Huolestuttavaa on sekin, että Suomen lähialueilla tilanne on osin hyvin vakava. Tästä muistutti ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta.

Hänen mukaansa ilmaantuvuus on korkea sekä Ruotsissa että Venäjällä ja Baltian maissa.

– Vaara on tietenkin olemassa, että tilanne heijastuu Suomeenkin, Puumalainen totesi.

Joulun ja vuodenvaihteen pelättyä tartuntapiikkiä ei sen sijaan ole ainakaan toistaiseksi todettu.

Kuluvan vuoden ensimmäisen viikon aikana tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yhteensä 1 787 uutta tapausta. Se on parikymmentä tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Yli puolet uusista tartunnoista todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 32 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä on samaa tasoa kuin edellisellä viikolla.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson yhteenlaskettu tapausmäärä oli 3 538 uutta tapausta.

Se on 430 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 64 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla se oli 72 tapausta.

Tartuntoja nuorilla ja työikäisillä

Koronavirustestejä tehdään Suomessa edelleen paljon verrattuna moniin muihin maihin. Viikko viikolta määrä on kuitenkin laskenut.

Esimerkiksi marras-joulukuussa viikoilla 48-49 testejä tehtiin yli 130 000 viikossa, kun vuoden ensimmäisellä viikolla niitä tehtiin vain alle 70 000. Lisäksi viikonloppuisin testejä tehdään huomattavasti vähemmän kuin arkena.

Matalammat testimäärät voivat olla viite siitä, että kaikki oireiset eivät ole hakeutuneet aktiivisesti testeihin. Tällöin osa tartunnoista jää havaitsematta.

Tartuntoja todetaan edelleen eniten nuorissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Vanhempien ikäluokkien osuus tartunnoista kasvoi marraskuussa, mutta toistaiseksi tämä kehitys näyttää pysähtyneen.

Sairaalahoitoa tarvitsevia covid-19-potilaita oli keskiviikkona hieman vähemmän kuin edellisillä viikoilla.

Yhteensä heitä on 150. Perusterveydenhuollossa osastohoidossa on 52 potilasta, erikoissairaanhoidossa 70 potilasta ja tehohoidossa 28 potilasta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 610.

Ulkomailta 11 prosenttia tartunnoista

Suurin osa tartunnoista oli peräisin kotimaasta. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 11 prosenttia ja niistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus 3 prosenttia kaikista tartunnoista. Se on enemmän kuin aiemmin.

Tämä voi johtua tautitilanteen heikkenemisestä maissa, joista saavutaan tai palataan Suomeen. Testaamista rajoilla on lisätty loppuvuodesta alkaen, mikä saattaa myös selittää matkustukseen liittyvien tapausten määrän nousua.

Koko maassa uusien kotimaisten tartuntojen lähde saatiin selvitettyä 59 prosentissa tapauksista. Valtaosa tartunnoista saadaan edelleen samassa taloudessa asuvilta. Myös työpaikoilla ja yksityisissä tilaisuuksissa tapahtuu paljon tartuntoja.

Rokotuksia nyt hoivakodeissa

Rokotustilanteesta Taneli Puumalainen totesi, että vauhti on kasvamassa. Nyt rokotustahti nopeutuu vanhusten hoivakodeissa.

Pfizerin ja Biontechin rokotetta saapuu Suomeen viikossa 50 000 annosta.

– Tämä sykli jatkuu helmikuun lopulle saakka. Sitten annosmäärä nousee, Puumalainen totesi.

– Modernan rokotteesta odotamme maahan ensimmäistä noin 5 000 annoksen erää tällä viikolla.

Astrazenecan niin sanotun kansanrokotteen myyntilupa on haussa Euroopan unionin alueelle. Puumalaisen mukaan luvan viranomaiskäsittely alkaa tammikuun viimeisellä viikolla.