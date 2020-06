Kotisairaalan toimitusjohtajalle syytteet murhasta sekä useista muista vakavista rikosepäilyistä

Syyttäjä on nostanut syytteitä useista vakavista rikosepäilyistä Kotisairaala Luotsi Oy:n toimitusjohtajana työskennellyttä sairaanhoitajaa vastaan. Toimitusjohtajaa syytetään murhasta, törkeästä kiristyksestä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä väärennyksestä, törkeästä huumausainerikoksesta sekä kahdesta törkeästä pahoinpitelystä.

Yhtiön henkilöstöjohtajana työskennellyttä lääkäriä vastaan on nostettu syytteet kiristyksestä ja törkeästä väärennöksestä.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 29. joulukuuta 2009 ja 6. toukokuuta 2015 välisenä aikana.

Kotisairaala Luotsi Oy tarjosi Turun kaupungille saattohoitopalveluita 2011–2014. Syyttäjä on nostanut syytteet myös neljää Turun kaupungin virkamiestä vastaan. Heitä syytetään virkavelvollisuuksien rikkomisesta.

Kahta muuta virkamiestä vastaan syyttäjä on päättänyt jättää syytteet nostamatta, koska heidän osaltaan asia on vanhentunut.

Poliisi tutki kolmea Luotsissa tapahtunutta kuolemaa kuolemantuottamuksina, mutta syyttäjä päätyi murhasyytteeseen ja kahteen törkeään pahoinpitelysyytteeseen.

– Syyttäjä on katsonut, että kyseessä on murha, muun muassa koska uhri on ollut saattohoidossa ollut puolustuskyvytön potilas. Samoin epäillyt pahoinpitelyt ovat kohdistuneet tiedottomana olleisiin potilaisiin, joten syyttäjä katsoo, että kyseessä on ollut törkeä tekomuoto, syyttäjälaitoksen tiedotteessa todetaan.

Epäilty törkeä kiristys on kohdistunut iäkkääseen pariskuntaan, joka on ollut Luotsin asiakkaana ja jota yritys on laskuttanut syyttäjän mukaan kohtuuttomasti.

Törkeässä kavalluksessa Luotsin toimitusjohtajana toimineen sairaanhoitajan epäillään nostaneen itselleen yhtiön varoja huomattavia summia.

Sairaanhoitajan epäillään lisäksi väärentäneen huomattavan määrän huumausainetilausten asiakirjoja, joilla hän on saanut laittomasti apteekista suuren määrän vaarallista huumaavaa lääkeainetta.

Luotsissa työskennelleen lääkärin epäillään väärentäneen lääkereseptejä siten, että hän on allekirjoittanut lääkereseptilomakkeita ja muu henkilökunta on myöhemmin kirjannut resepteihin lääkeaineiden ja lääkkeen saajien nimet.

Sekä lääkäri että sairaanhoitaja ovat olleet osaomistajia Kotisairaala Luotsissa. He ovat myös entinen aviopari.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Tapaus käsitellään aikanaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.