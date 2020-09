Koulut alkoivat Minskissä mellakkapoliisin kovilla otteilla, kun poliisi pidätti opiskelijoita mielenosoituksessa – YK kertoo saaneensa satoja raportteja pidätettyjen mielenosoittajien kidutuksista

Vaalien jälkeisissä mielenosoituksissa on pidätetty lähes 7000 henkilöä. Satoja on loukkaantunut kumiluodeista, tainnutuskranaateista ja pahoinpitelyistä. Ainakin kolme on kuollut poliisiväkivallan seurauksena.