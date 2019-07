Krimin tataari pidätettiin miehityksestä ulkomailla puhumisesta – “Venäjän on lähdettävä Krimiltä, ei meidän”

Krimin tataari Mumine Salieva joutui maksamaan sakkoja. Hänen miehensä, joka on blogin kirjoittaja, on istunut vankilassa puolitoista vuotta. Suurin osa ukrainalaisista poliittisista vangeista Krimillä ja Venäjällä on tataareja.