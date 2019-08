Kristilliset huolissaan sananvapauden tilasta Suomessa – “Keskusteluympäristö tuntuu sietävän huonosti massasta poikkeavia näkökulmia”

Kristillisdemokraattien puoluekokous on huolissaan sanan- ja uskonnonvapauden tilasta Suomessa.

Puolue toteaa julkilausumassaan, että sanan- ja uskonnonvapaus ovat YK:n ihmisoikeussopimukseen ja Suomen perustuslakiin kirjattuja ihmisoikeuksia, mutta niiden käytännön toteutuminen ei ole itsestään selvää, ellei niitä puolusteta.

Julkilausuman mukaan keskusteluympäristö tuntuu yleisesti ottaen sietävän huonosti erilaisia massasta poikkeavia näkökulmia, jotka liittyvät esimerkiksi kristilliseen vakaumukseen.

KD kokoontui viikonloppuna Oulussa. Esille nousi kansanedustaja Päivi Räsäsen tviitistä aloitettu esitutkinta. Poliisi kertoi perjantaina aloittavansa kesäkuisen tviitin takia esitutkinnan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Räsänen viittasi Pride-aiheisessa tviitissään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Setan yhteistyöhön. Hän julkaisi tviitin yhteydessä kuvan Raamatun Roomalaiskirjeen 1. luvusta. Tutkintapyynnössä pidettiin viestiä suvaitsemattomana vähemmistöjä kohtaan.

Puheenjohtajana jatkavan Sari Essayahin mukaan Räsänen otti kantaa oman kirkkokuntansa asioihin eikä kirjoittanut puoluejohdon edustajana. Hän pitää esitutkintaa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan erikoisena linjauksena.

Ilmapiirin kiristymisestä ja tutkintapyynnöistä voi Essayahin mielestä olla seurauksena itsesensuurin uhka: ihmiset eivät enää uskalla käyttää sananvapauttaan ja kertoa mielipidettään.

– On demokratian kannalta vaarallista, jos keskustelukulttuuri alkaa kaventua. Puolueilla on vastuu perusvapauksista. Yhteiskunta voi huonosti, jos niitä rajoitetaan, kuten on nähty Venäjällä, Turkissa ja nyt Kiinassa Hongkongin suhteen.

Kristillisdemokraattien mukaan avoin ja erilaisia näkökulmia sietävä keskustelukulttuuri on edellytys kehittyvälle yhteiskunnalle.

– Haluamme puolustaa jatkossakin yhteiskuntamme perusvapauksia; niin sanan-, uskonnon-, kuin mielipiteen osalta. Puolue toivoo, että kaikki eduskuntapuolueet yli hallitus-oppositiorajan nousisivat puolustamaan näitä arvoja niin kansainvälisesti kuin kotimaassa. Ne ovat viime kädessä suomalaisen demokraattisen valtiomuodon perusta, julkilausumassa sanotaan.