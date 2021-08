KRP avasi uudestaan vuonna 1994 tapahtuneen turkulaismiehen katoamisen, asiaa tutkitaan murhana – "Saatu selville seikkoja, jotka eivät olleet aikaisemmin poliisin tiedossa"

Osa tiedoista, jotka poliisi on antanut julkisuuteen aikoinaan, ovat osoittautuneet uudessa tarkastelussa epätarkoiksi.

Keskusrikospoliisi (KRP) on ottanut uudestaan aktiivitutkintaan 3.8.1994 kadonneen Ilpo Härmäläisen tapauksen. Turussa tapahtunutta katoamista tutkitaan murhana, sillä esitutkinnan perusteella on epätodennäköistä, että henkilö olisi kadonnut omasta tahdostaan.

Tutkinnan tueksi poliisi kaipaa tietoa ja havaintoja Härmäläisen katoamisesta. Viimeinen varma havainto hänestä on tehty katoamispäivänä Turun keskustassa Eerikinkatu 20:ssä noin puolen päivän aikaan, kun hän lähti kotoaan pois.

Vaikka aikaa katoamisesta on kulunut jo paljon, poliisi pyytää henkilöitä, joilla on tietoja tai havaintoja katoamisesta, ottamaan yhteyttä puhelimitse numeroon 050 456 4903 tai lähettämään sähköpostia osoitteeseen rikosvihje.krp(a)poliisi.fi.

Vaikka tiedot olisi aikoinaan ilmoitettu poliisille, pyydetään ne ilmoittamaan uudestaan.

– Joku tai jotkut tietävät mitä Ilpo Härmäläiselle tapahtui, kun hän on poistunut kotoaan. Kaiken kaikkiaan poliisin käsitys siitä, mitä Härmäläisen katoamisen aikoihin on tapahtunut, on tarkentunut esitutkinnan uudelleen avaamisen yhteydessä, sanoo jutun tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Aki Lahtinen.

Yksityiskohdat ovat tarkentuneet poliisille kerrottujen ajoneuvohavaintojen osalta.

Aikanaan poliisi on tiedottanut, että Härmäläinen olisi noussut tietyn tyyppisen auton kyytiin. Nykytietojen valossa julkisuuteen tuolloin annettu tieto ei todennäköisesti pidä paikkaansa. Luultavaa on kuitenkin se, että Härmäläinen nousi Eerikinkadulta jonkun ajoneuvon kyytiin.

Myös osa muista tiedoista, jotka poliisi on antanut julkisuuteen aikoinaan, on osoittautunut uudessa tarkastelussa epätarkoiksi.

– Nykyisessä tutkinnassa on saatu selville seikkoja, jotka eivät ole olleet aikaisemmin poliisin tiedossa, mutta tutkinnan ollessa kesken näitä uusia tietoja ei ole mahdollista enempää avata. Korostan kuitenkin, että yleisön tiedot ja havainnot olisivat rikoksen ratkaisemiseksi nyt erittäin tärkeitä, Lahtinen kertoo.