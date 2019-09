KRP sai valmiiksi esitutkinnan Merivoimien esteellisyystapauksista – Asia on siirtymässä syyteharkintaan

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa tutkinnan kohteena on ollut Merivoimien lippueamiraali Timo Hirvonen. Kyse on esteellisyystapauksista ja asiaa on tutkittu virkavelvollisuuden rikkomisena.

Tapaus on nyt siirtymässä syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon neljän epäillyn virkavelvollisuuden rikkomisen osalta. Kaksi tapauksista ajoittuu vuoteen 2016 ja kaksi vuoteen 2018.

KRP:n tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Markus Laineen mukaan asian selvittämiseksi kuultiin laajasti henkilöitä todistajina. Tutkintaan saatiin myös Puolustusvoimien omia selvityksiä.

Laine ei avaa tarkemmin, millaisista esteellisyysepäilyistä on ollut kyse.

–En voi ottaa siihenkään kantaa, että mikä se esteellisyyden muoto on ollut. Epäilynä on, että (Merivoimissa) on ollut hallintolain tarkoittama esteellisyystilanne.

Onko epäilty kiistänyt teot?

–En ota kantaa siihen, mitä epäilty on lausunut esitutkinnassa, Laine sanoo.

Lännen Media uutisoi Merivoimien esteellisyystapauksista viime syksynä. Lippueamiraali Timo Hirvonen oli toiminut tehtävissään esteellisenä ainakin kahdessa tapauksessa vuosina 2016–2017. Kyse oli Hirvosen lähisukulaista koskevasta palkkapäätöksestä ja toisen läheisen osalta kehityskeskustelusta sekä suoritusarvioinnista.

Merivoimien komentaja Veijo Taipalus ehti tuolloin jo kertaalleen päättää, että Hirvosen esteellisyydestä ei käynnistetä esitutkintaa. Puolustusvoimien laillisuusvalvonta totesi asessorin johdolla tapauksen loppuun käsitellyksi.

Pääesikunta teki kuitenkin tapauksesta tutkintapyynnön sen jälkeen, kun Lännen Media oli kertonut Taipaluksen antaneen Hirvosen toimista virheellistä tietoa armeijan laillisuusvalvojalle.Taipalus on kiistänyt antaneensa väärää tietoa.

Osallistui valmisteluun

Merivoimien laillisuusvalvonnalle antaman kirjallisen lausunnon mukaan Hirvonen ei ole esikuntapäällikkönä vaikuttanut läheisensä valintaan johtotason tehtävään Puolustusvoimissa vuonna 2016. Toimituksen selvityksen mukaan Hirvonen oli kuitenkin ollut osallisena johtotehtävään valitun läheisensä nimitysasian valmistelussa.

Hirvonen osallistui 2. kesäkuuta 2016 Merivoimien edustajana valmistelevaan kokoukseen, jossa käsiteltiin Puolustusvoimien henkilövalintoja. Yksi tehtävä- ja seuraajasuunnittelukokouksessa käsitellyn Merivoimien listan henkilöistä oli Hirvosen läheinen.

Merivoimien sotilaslakimiehen mukaan Hirvonen ei ollut esteellinen, koska läheisen osalta ei tullut muutoksia aiempaan verrattuna 2. kesäkuuta 2016 kokouksessa ja läheistä ei erikseen käsitelty kokouksessa.

Myös Ilmasotakoulun johtajaan eversti Mikko Punnalaan on kohdistunut esteellisyysepäilyjä. Hänen on epäilty suosineen läheisiään lentoreserviupseerikurssin oppilasvalinnoissa. Ilmasotakoulua koskeva KRP:n esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan jo aiemmin.

