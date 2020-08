Kukaan keskustaehdokkaista ei myöntänyt havittelevansa varapuheenjohtajuutta - Saarikolta paljon kertova vastaus

Parin viikon päästä selviää Oulussa pidettävässä keskustan puoluekokouksessa, kuka alkaa johtaa puoluetta. Samalla valitaan puolueelle varapuheenjohtajat.

Ehdolla ovat istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni, varapuheenjohtaja Petri

Honkonen, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sekä päätoimittaja Ilkka Tiainen.

Nelikko kokoontui keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä paneeliin Hämeenlinnassa. Heiltä penättiin tietoa siitä, aikovatko he olla ehdolla puolueen muihin johtotehtäviin, jos he eivät tule valituksi varsinaiseksi puheenjohtajaksi.

Kukaan nelikosta ei sanonut suoraan, että olisi kiinnostunut varapuheenjohtajuudesta.

Honkonen kertoi, että hän keskittyy täysin puheenjohtajavaaliin. Mahdolliseen jatkokauteen varapuheenjohtajana hän ei ottanut kantaa tässä vaiheessa.

Kulmuni vastasi, että hänen työnsä puheenjohtajana on vielä kesken.

– Tässä tehtävässä haluan jatkaa, jos kokousväki antaa minulle luottamusta.

Tienristeyksessä

Mielenkiintoisin muotoilu kuultiin Saarikolta.

– Olen ehdolla puolueen puheenjohtajaksi pitkän harkinnan jälkeen.

Hän jatkoi olevansa poliittisen toimintansa jonkinmoisessa tienristeyksessä.

– Ellen tule valituksi tähän tehtävään, tuen istuvaa puheenjohtajaa kuka hän sitten onkaan Oulun kokouksen jälkeen. Mutta en hae sen jälkeen tätä tehtävää, enkä ole käytettävissä muihin tehtäviin puoluekokouksen valinnoissa.

Kysymys varapuheenjohtajuudesta oli paneelin viimeinen. Saarikon lausunto herätti pian keskustelua kansanedustajien ja puoluetoimistoväen keskuudessa.

He analysoivat sanomaa niin, että Saarikko on päätöksensä tehnyt, ja että hän on ehdolla vain tämän kerran.

Ehdokas Tiainen kertoi, ettei hän hae puoluesihteerin eikä varapuheenjohtajan tehtäviä.

Kaksipäiväinen kokous

Keskustan puoluekokous toteutetaan tällä kertaa hajautetusti koronan takia.

Pääpaikkana on edelleen Oulu, mutta sinne odotetaan ainoastaan Pohjois-Pohjanmaan piirin edustajia.

Muiden suositellaan kokoontuvan maakuntiin, piirien järjestämiin etäpisteisiin. Näissä etäpisteissä myös äänestetään henkilövalinnoista.

Puoluehallitus on myös päättänyt, että kokous toteutetaan kaksipäiväisenä, eli perjantaina ja lauantaina.

Normaalisti puoluekokous kestää kolme päivää. Muun muassa perinteinen sunnuntain lippumarssi jää väliin.