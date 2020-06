Analyysi: Kulmunin saamille opeille olisi enemmänkin tarvetta – kaksinkertaisen ministerin mukaan yhden avustajan pitäisi aina olla viestinnän ammattilainen

Mitä yhteistä on Esko Ahon (kesk.) hallituksella (1991–1995) ja nykyisellä Sanna Marinin (sd.) luotsaamalla kokoonpanolla?

Ainakin Maria Kaisa Aula, joka aikoinaan avusti pääministeri Ahoa. Tällä viikolla Aula nimitettiin jatkamaan Marinin hallituksen valtiovarainministerin valtiosihteerinä.

Itse valtiovarainministeri vaihtui samanaikaisesti keskustan Katri Kulmunista puolueveli Matti Vanhaseen.

Yksi avustaja klaarasi seuraavana päivänä siteeratut tiedotteet

Ministerien taustakaartit ovat nousseet keskustelun aiheeksi sen jälkeen, kun Kulmunin ministeritaipaleen katkaisseen viestintäkoulutuksen junailijaksi paljastui hänen erityisavustajansa Kari Jääskeläinen, joka ei jatka enää Vanhasen tiimissä.

Kansanvallan peruskorjaus -raportin yhdessä toisen entisen ministerin Liisa Hyssälän (kesk.) kanssa Sitralle laatineen Jouni Backmanin (sd.) mukaan jokainen ministeri tarvitsisi yhdeksi avustajakseen poliittisen viestinnän ammattilaisen.

Ajat ovat muuttuneet Backmanin omista Paavo Lipposen (sd.) hallitusten ministeriajoista. Silloin ministerillä oli usein vain yksi avustaja ja pääviestintämuoto olivat tiedotteet, joita tiedotusvälineet sitten siteerasivat seuraavana päivänä.

Nyt pitää reagoida heti, ja sosiaalinen media on luonut poliitikoistakin tiedotuskanavia.

Juha Sipilän (kesk) hallitus teki aluksi ”ihmiskokeen” siinä, miten vähän ministereitä ja avustajia voi nykyajan hallituksessa olla. Heitä tuli lisää jo koalition loppuajoiksi.

Ensin Antti Rinteen (sd.) ja sitten Marinin hallituksessa avustajien määrä on suorastaan paisunut. Viestintäosaaminen on kuitenkin Backmanin mukaan jäänyt yhä liian vähälle.

Demokratia kärsii, kun esiintymistaitoja ostetaan viestintätoimistoita, jotka eivät ole edes välillisesti riippuvaisia kansanvallasta.

Viestintätoimistojen käyttö politiikassa ei sinänsä yllätä, sillä puolueiden ja viestintätoimistojen yhteys on tiivis. Entinen avustaja on yleinen rekrytointi viestintätoimistoon. Esimerkiksi kaikki vihreiden nykyiset varapuheenjohtajat ovat työskennelleet viestintätoimistossa.

Avustajan pestistä tullut joillekin elinkeino ja elämäntapa

Puolueilla ei ole yhtenäistä tapaa valita ministerin avustajia. Toiset puolueet alkavat miettiä avustajienkin nimiä jo siinä vaiheessa, kun hallitukseen pääsy ei edes ole vielä varmaa. Toiset taas heräävät tuohon tarpeeseen vasta viime tingassa.

Toki kaikilla viime aikoina hallituksessa olleilla puolueilla on valikoimissa vakiokasvoja, joita on päädytty palkkaamaan jo useampiin eri hallituksiin, ja joille näistä tehtävistä on muodostunut ihan elämäntehtävä ja elinkeino, kuten konkari Paavo Väyrynen on keskustan osalta kuvaillut (US 5.6.).

”Ministerit vaihtuvat, mutta erityisavustajat usein pysyvät pidempään”, kirjoitti Yle (27.4. 2018). Siinä kerrottiin muun muassa Anssi Kujalan asemasta silloisen valtiovarainministerin Petteri Orpon (kok.) ykkösavustajana.

Backman näkee samoihin avustajakasvoihin turvautumisen pääasiassa hyvänä asiana, koska kokemusta tarvitaan. Vaarana kokemattoman ministerin kanssa tosin on, että avustajan ja avustettavan roolit kääntyvät ikään kuin toisin päin.

Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää valtiosihteerin ja erityisavustajan töiden eroon.

– Erityisavustajakin voi tietysti olla seniori, mutta valtiosihteeri ei voi olla juniori. Senioriteettivaade tulee erityisesti virkamiesten suunnalta.